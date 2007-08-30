Олег Газманов пересел на велосипед

ТЕПЕРЬ артист желает, чтобы во всех гастрольных городах ему в обязательном порядке помимо авто представительского класса готовили и более экстремальные средства передвижения. Певец всерьез увлекся. Так, на недавних гастролях в Юрмале горожане видели Олега Михайловича, разъезжающего по улицам города на велосипеде.

– Я лучше лишний часок не посплю, а на велике и роликах покатаюсь, – признался «Аргументам неделi» Олег Газманов. Свое новое увлечение артист объясняет тем, что хочет с пользой проводить время. Кроме велосипеда Олег увлекся еще и фотографией. Так что теперь после очередного гаст­рольного велокросса он планирует привозить домой кипы фотографий местных достопримечательностей.