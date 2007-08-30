Олег Газманов пересел на велосипед
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
– Я лучше лишний часок не посплю, а на велике и роликах покатаюсь, – признался «Аргументам неделi» Олег Газманов. Свое новое увлечение артист объясняет тем, что хочет с пользой проводить время. Кроме велосипеда Олег увлекся еще и фотографией. Так что теперь после очередного гастрольного велокросса он планирует привозить домой кипы фотографий местных достопримечательностей.
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