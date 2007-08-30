Марина Хлебникова в шоке

НА ДНЯХиспытала настоящий шок. Приехав после концерта домой, певица обнаружила на своем балконе абсолютно голого мужчину.

– Было уже за полночь, так что из-за темноты я вначале заметила только какое-то движение на балконе, – объясняет «Аргументам неделi» певица. – Когда приблизилась к окну, то увидела голого мужика. Версия о воре отпала сразу. Мужчина просил открыть балконную дверь, но я побоялась, так как была одна.

Певица уже хотела звонить в милицию, но визитер начал угрожать, что если она это сделает, то он сбросится вниз, и на этот случай им уже написана предсмертная записка, в которой он обвинил Хлебникову в его убий­стве. После неудачных переговоров мужчина начал выбивать балконную дверь, а Марина звать на помощь. На ее крик примчались телевизионщики, которые подстроили этот розыгрыш для нового шоу на одном из центральных каналов.

– Я буду подавать в суд, – жалуется Хлебникова. – Во-первых, эти люди обманули моих соседей. Предъявив им свои журналистские удостоверения, они сказали, что получили от меня на эту съемку разрешение. Во-вторых, до ужаса напугали меня на территории моей же част­ной собственности и расколошматили дорогущую дверь. Отмечу, я никогда не отказывала в работе прессе или шоу-проектам, но этот инцидент я считаю хамским. А если бы в этот день в квартире находилась моя дочь, что произошло бы с психикой ребенка?

Певица уже обратилась за помощью к юристам. В ближайшем будущем они подадут все необходимые документы в суд.