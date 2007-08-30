Берега Сены заполнятся ШАНСОНом

В этом году радиостанция «Шансон» отметит 7-й год своего рождения. Магия цифр утверждает, что 7 – счастливое число, поэтому и год обещает принести поклонникам «Шансона» много интересного, нового и неожиданного.

«Эх, Разгуляй»

ПОИСТИНЕ счастливый год начался уже в марте с одного из самых знаковых событий сезона – ежегодного концерта в Кремле «Шансон года». Звезды любимого народного жанра песня за песней покоряли серд­ца зрителей. Фанаты шансона отмечают, что в этом году концерт был особенным, с присущим ему шармом.

Золотая осень порадует любителей повеселиться от души. Скоро в Олимпийском стартует задорный и красочный музыкальный фестиваль «Эх, Разгуляй!». Устроители этого яркого действа приготовили немало сюрпризов для тех, кто придет на праздник. Ну а чтобы приоткрыть завесу тайны, скажем, что новые песни звездных шансонье будут созвучно перекликаться с уже полюбившимися мелодиями.

Но и эфиру уделено особое внимание. Поэтому он заполнится новыми музыкальными проектами. Его и без того увлекательные программы станут еще интересней. Сочней зазвучит «Живая струна» с Олегом Булгаком. Откровеннее станет программа Олега Митяева «Давай с тобой поговорим». В преддверии юбилея Владимира Высоцкого рубрика «Я, конечно, спою…» познакомит слушателей с самой полной коллекцией его произведений. Ценителям передачи «Первый ряд» посчаст­ливится услышать лучшие за последние полвека концертные записи.

В гостях на студии побывают как полюбившиеся всем шансонье, так и начинающие в этом жанре певцы. Позабавиться с лихвой наши слушатели смогут, принимая участие в различных играх и конкурсах. Победители будут щедро вознаграждены.

Золотые хиты Олимпии

И ВОТ мы плавно подошли к основному событию 2007 г., к которому шли шаг за шагом долгие 7 лет. Для нас это действительно царский подарок за наш труд. Если хотите – воплощение мечты, к которой были направлены все наши уст­ремления.

Случится это, как водится в сказках, в преддверии Нового года в чудесном городе Париже. На легендарной сцене концертного зала «Олимпия» впервые в песенном марафоне встретятся французские и русские мегазвезды – Александр Розенбаум, Олег Митяев, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Стелла Джанни, Стас Михайлов, Боба Грек, Григорий Лепс. Певцы, не расплескавшие драгоценное наследие авторов Серебряного века – Александра Вертинского, Вари Паниной, Петра Лещенко и других.

На родину шансона мы везем бесценный песенный багаж, бережно сохраненный и вновь воссозданный, преодолевший запреты и воспитавший слушателя нового времени.

Беспрецедентный по размаху музыкальный проект «В Париж, на родину шансона!» бесспорно укрепит дружеские отношения между нашими странами. А также ярко продемонстрирует историю развития этого красивейшего старинного жанра в России. Не будут забыты и золотые хиты. Но им придадут новый оттенок звучания.

Веселые и лирические, задушевные и поучительные тексты песен должны по-новому и с неожиданной стороны открыть французам русскую душу и познакомить с уникальными традициями. Наверняка не обойдется без встреч с соотечественниками, которые по разным обстоятельствам покинули Россию, но не забывают свою родину. Ведь ничто так не объединяет, как музыка, для которой нет расстояний и границ. Недаром ностальгией по родине пропитаны многие песни известных шансонье.

Авторы, исполнители, а также истинные ценители настоящего искусства смогли через года пронести и не растерять этот оригинальный жанр, который, несмотря на вековые традиции, не имеет возраста. Его с особой теплотой почитают люди старшего поколения и им с упоением заслушивается нынешнее. Надо заметить, что с каждым годом он становится все популярнее и собирает миллионы поклонников со всего мира.

И правда, семерка счастливая цифра! Слушайте радио «Шансон», и мы обязательно поделимся с вами частицей нашего счастья.

«Пусть в вихре нот чудесных соединяются сердца и песни», поет Александр Розенбаум, и, как нам кажется, эти слова могут стать лучшим девизом Фестиваля шансона в Париже и главным творческим ориентиром на будущее для радио «Шансон»!