Частные истории
по-новому
№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
31 августа программа Оксаны Барковской «Частные истории» (РЕН ТВ) выйдет в новом формате.
ИСЧЕЗНЕТ студия, а ведущая будет появляться в кадре там, где это обусловлено драматургией. В каждом выпуске – одна либо несколько «частных историй», объединенных общей темой. Помимо историй звезд шоу-бизнеса, кино, политики Барковская расскажет и о простых людях – «героях нашего времени». Но главный принцип останется неизменным: «Частные истории» – это документалистика в чистом виде, информация из первых уст, отсутствие скандальных и «желтых» подробностей. Это неожиданные портреты известных людей, свежий взгляд на хорошо знакомых героев. Маленькие фильмы, где есть своя внутренняя драматургия, где герой и его история раскрываются непривычными методами и средствами, которые отличаются от штампов и клише, ставших привычными во многих аналогичных телеформатах.
В первом выпуске программы зрители узнают об истории взаимоотношений известного теннисиста Бориса Беккера и русской фотомодели Анжелы Ермаковой, подробности личной жизни Максима Дунаевского, Эдди Мерфи, принца Монако Альберта. Общая тема, объединяющая «частные истории» этих знаменитостей, – внебрачные дети…
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