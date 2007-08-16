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Что скрывают главные российские фрики?

Эпатаж и незнание правил игры оборачиваются для наших артистов трагедией

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Феликс ГРОЗДАНОВ ]

Что скрывают главные российские фрики?

 В шоу-бизнесе новое модное поветрие – фрики. Они уверенно атакуют «Евровидение», забивают собой телеэфиры, зарабатывают миллионы на эпатаже и учат народ быть, как они. Правда, как выяснили «Аргументы неделi», не все в их карьере и судьбе так уж гладко…

Фрики – правила игры

 ДВИЖЕНИЕ фриков зародилось в 80-х годах прошлого столетия в Европе. Слово «фрик» – английское и переводится как «чудак, капризный, причудливый, бешеный». Российский шоу-бизнес взял эту субкультуру на во­оружение сравнительно недавно. И попал в самое яблочко. Народ с большим интересом стал наблюдать за проделками эпатажных героев светских хроник. Правда, в отличие от западных коллег по цеху, которые делают на своем имидже серьезные деньги, фрикам отечественного производства явно не везет. Они попадают в психушку, садятся на иглу, не могут разобраться в личной жизни и карьере. Вероятнее всего, они просто не знают правил игры. Потому что западные фрики – Бой Джордж, Дана Интернешнл – «продукты», изготовленные не только под зарабатывание денег на имидже, но и под публику, перед которой они выкладываются по полной программе, прежде всего своим творчеством, а потом уже эпатажем. При этом у них в шоу-бизнесе есть не только обязанности, но и права. В том числе и на личного психотерапевта.

Самые известные мировые фрики

 Группа Lordi – их настоящих лиц никто никогда не видел.

 Оззи Озборн – любит откусывать головы у живых голубей и летучих мышей во время концертов.

 Шер – по заявлению самой певицы, единственное место на ней, которого не коснулся скальпель пластического хирурга, – нижняя губа.

 Майкл Джексон – превратился из афроамериканца в европейца. Правда, как говорят, только до пояса. Не может жить без провокаций.

 Мэрилин Мэнсон – толстый слой грима на лице, белая пудра, наращенные клыки и полностью татуированное тело.

 Лей Бауэри – выходил на публику исключительно в костюмах из латекса, носил гипервысокие платформы, пушистые салатовые шубы, полицейские шлемы и клоунские маски. Умер от СПИДа.

Самые известные российские фрики

 Сергей Пенкин – сам себе придумал звание «принц Серебряный». Питает болезненную страсть к серебряным украшениям.

 Витас – культивировал интерес к себе на придуманной продюсером легенде с якобы наличием у него жабров.

 Оскар – окровавленный, испещренный шрамами и язвами певец, с откровенно гомоэротичными клипами.

 Богдан Титомир – вовремя переквалифицировался в новомодного диджея DJ BO, но не перестал удивлять очками, яркими шапочками и туфлями на огромной платформе.

 Михаил Гребенщиков – спел единственную в жизни песню про «Танцы-обниманцы» и засветился на «Фабрике звезд». Еженедельно меняет имидж и эпатирует.

 Давайте попробуем разобраться в этом феномене шоу-бизнеса и заодно заочно сводим наших звезд к психиатру – доктору психологических наук Вере Попельнюховой.

Барби с мужскими ногами

 ПОЖАЛУЙ, один из ярко выраженных представителей фриков в нашей стране – Сергей Зверев. Он соблюдает все имиджевые правила фриков. Носит яркую одежду и вечерний макияж, много украшений и необычного кроя туфли. Его по праву называют главной куклой Барби нашего шоу-бизнеса. Он столько раз себя «перекраивал», что живого места не осталось. В общем, Майкл Джексон учится там, где Зверев давно преподает!

 Сначала Сергей Зверев был обычным цирюльником. Правда, стриг звездные головы Пугачевой, Собчак, Гурченко. Видимо, ради престижа и дополнительного заработка (ходили слухи, что его салон стал меньше приносить прибыли) пошел в звезды. Отсутствие голоса Зверева не смущает – он же умеет правильно надувать губки и эпатировать своим внешним видом. Его телевизионное реалити-шоу «Полный фэшн» заставляет браться за сердце практически всех добропорядочных граждан. А кое-кто, насмотревшись, как в телевизоре Зверев общается с сыном, предлагает и вовсе лишить стилиста родительских прав. Его манера общения с «напомаженным» ребенком — с матами и подзатыльниками многим кажется запредельной. Приносит ли Звереву его фрик-деятельность удовлетворение? Возможно, но вряд ли финансовое. Если самооценку еще можно потешить, то серьезных денег «поднять» в шоу-бизнесе ему пока еще сложно.

 Концертные агентства утверждают, что «заказывают» Зверева нечасто. Ходят слухи, что некоторые его концерты отменяли из-за низкой продажи билетов. Так что статус звезды-фрика принес ему пока лишь известность и возможность стать на одну ступень со своими звездными клиентами. Говорят, изначально придуманная манера общения и имидж теперь «сидят» на Звереве как влитые, и с недавнего времени он чувствует себя естественно. В удачный месяц они помогают Звереву в среднем закалымить около 50 тыс. долларов. А это не так уж много для звезды.

Мнение психиатра

 Говоря профессиональным языком, Сергей страдает классическим дисморфическим расстройством. То есть он явно озабочен физическими дефектами в своем внешнем виде или просто преувеличивает их. Все это ведет его к повышенной сексуальной озабоченности и нервозности.

Совет

 Сергей наверняка подвержен перфекционизму – частой смене настроения и затяжной депрессии. Чтобы последнее не принимало тяжелых форм, ему стоит чаще бывать на природе и заниматься пейзажетерапией.

Поиск довел Шуру до суицида…

 ПЕРВОПРОХОДЦЕМ фрик-движения в нашей стране был Александр Медведев – он же Шура. Когда родные увидели, что сделал шоу-бизнес с обычным парнишкой из Новосибирска, у них был шок. Образ, в котором предстал певец перед публикой, был весьма вызывающий – беззубый, шепелявый, в цветных лосинах и женских платьях. А когда по всей Москве разместили афиши его концерта в Кремле под названием «Шура – детям», люди падали со смеху и спрашивали друг у друга: «Что ОНО может дать детям?»

 Шура быстро вклинился во фрик-культуру. Поскольку «делали» его продюсеры практически по западной кальке, он все-таки получил популярность, хорошие сборы с концертов, кучу премий и массу фан-клубов. Но этот имидж счастья ему не принес. От него отвернулись многие друзья, потому что не поняли. Да и коллеги по цеху до сих пор не воспринимают его всерьез.

 Шура не женат. Хотя и зубы себе вставил, и от наркомании, говорят, вылечился. Но все равно ни одна здравомыслящая девушка не представляет рядом с собой такое «чудо в перьях». Говорят, что из-за этого Шура даже подумывал о суициде. Однако если говорить о шоу-бизнесе, то сегодня за его эпатаж и часовой концерт заказчики готовы выложить 5–7 тыс. долларов. Интерес к нему пока еще не остывает.

Мнение психиатра

 Складывается впечатление, что у Шуры две проблемы. Первая – «синдром провинциального мальчика», который, добравшись до столичных соблазнов, хочет всего попробовать. Вторая – комплекс неполноценности.

Совет

 Свою значимость необязательно доказывать пьяными дебошами и немыслимыми нарядами. Отвлечься от суицидальных мыслей поможет смена профессии. Попробуйте себя в роли продавца в цветочном магазине или воспитателя в детсаде. Кстати, на Западе эту технологию используют вовсю. В том числе и звезды.

… А Агузарову до психушки

 ПРО НЕЕ говорят, что она уже родилась фриком. Потому что вся ее жизнь окутана тайной. В Москве Агузарова появилась в 1983 г. под сценическим псевдонимом Иванна Андерс. Жанна-Иванна выдавала себя за вдову американского музыканта. Имела закадычный нрав, большую коллекцию мини-юбок и славилась своей непунктуальностью. Именно из-за последнего Евгений Хавтан выгнал Агузарову из группы «Браво». Частенько бывало, что певица не успевала к самолету, который увозил коллектив на очередные гастроли.

 Жанна пыталась доказать, что на концерт ее доставит летающая тарелка. После работы в «Браво» у нее в голове произошел какой-то сдвиг, и она всем стала рассказывать о своем марсианском происхождении. А яркий макияж, необычный цвет волос и сумасшедшие костюмы – лучшее тому подтверждение. Сначала все подумали, что это очередная гениальная «мифология» Агузаровой. Но потом появились слухи, что Жанна настолько увлеклась новым имиджем, что даже не заметила, как загремела в психушку. Говорят, что друзьям пришлось буквально уговаривать психически невменяемую певицу не играть в марсианку хотя бы с докторами.

 Про семью Агузаровой доподлинно ничего не известно. Сама певица многозначительно поясняет: «Как у большинства людей нашей планеты, моя личная жизнь в полном порядке. Я способна принимать и дарить любовь. Но замуж за землянина я никогда не выйду. Я общаюсь с марсианами по внутренней связи». Любопытно, но «марсианское происхождение» помогает зарабатывать Агузаровой 9 тыс. долл. за часовое выступление.

Мнение психиатра

 Налицо комплекс «нелюбимчика». Видимо, в детстве девочку недолюбили. Ей также не хватало дружеского общения со сверстниками. Поэтому появились придуманные друзья-марсиане.

Совет

 Вряд ли певица осмелится сменить имидж. Скорее всего, она и в 70 лет будет носить «инопланетный мейк-ап». Поскольку Жанне комфортно в созданном мире, то вряд ли стоит ей предлагать культивировать более интеллигентный образ.

Имидж Гурченко лишил ее дочери

 ЛЮДМИЛА Марковна с фирменной «улыбкой без сомненья» – дама без возраста. Из-за того, что она ярко одевается и всегда отыгрывает на публике свой имидж, фрик-тусовка считает ее своей. На восьмом десятке лет актриса выглядит, кажется, лучше и моложе своей юной героини из «Карнавальной ночи». Чтобы поддерживать ам­плуа дивы, ей пришлось отказаться от многих «земных радостей». Ради звездной карьеры артистка даже пожертвовала собственной дочерью. Сначала она прятала «небогемную» девчушку у своих родителей в Харькове, а потом и вовсе отказалась от нее. Дочь актрисы однажды призналась, что Людмила Марковна стеснялась ее неотесанности и нежелания соответствовать имиджу матери. В общем, девочка была неподходящим аксессуаром.

 Среди мужей Гурченко было немало знаменитостей. Это и сын писателя Бориса Пильняка – Борис Андроникашвили, ­Иосиф Кобзон, Александр Фадеев-младший. Но певица говорит: «Любовь у меня была и есть всегда одна – большая, иск­ренняя, чувст­венная, преданная. Объекты менялись – да. Все непросто. До поры до времени со мной можно «экспериментировать» – подводить, обманывать, крутить, вертеть. Я все терплю, жду, надеюсь. А потом – раз! И все! Внутри все пусто, все сгорело. Я почти всегда оставалась сидеть в пепле на развалинах». Благодаря своему имиджу и, конечно, таланту Людмила Марковна зарабатывает сегодня за концерт 7 тыс. долларов.

Мнение психиатра

 Можно предположить, что у знаменитой певицы и актрисы прогрессирует геронтофобия – панический страх старости и связанных с ней изменений внеш­ности.

Совет

 Людмиле Марковне стоит попробовать выбирать себе в друзья не молодую по­росль – Леонида Парфенова и Земфиру, а своих ровесников. Так будет проще принять как данность свои годы. В противном случае она и дальше будет изнурять себя гонкой за чужой молодостью.

Бартеньев сложил гимн безумности

 ВСЕ аляповатое, вызывающее, кислотное – это по его части. Безумные перфомансы от модельера Андрея Бартеньева – сегодня любимая забава зажравшейся светской публики Москвы. Нарочитая театральность и окрашивание зверей в разные цвета – особенности творчест­ва Бартеньева. Недаром его уже давно окрестили «королем фрик-китч-культуры». Чтобы не отставать от своих «подданных», Бартеньев облачается в придуманные им самим немыслимые наряды. В них он похож то ли на сбежавшего клиента психбольницы Алексеева, то ли на свихнувшегося клоуна.

 На семью у любимца культурного столичного истеблишмента просто не хватает времени: «У меня напряженный ритм жизни. Я постоянно в разъездах. Последние звери, которые у меня жили, даже не понимали, кто их хозяин. Их все время приходилось отдавать друзьям или в гостиницы для животных. Так что, будь у меня семья и ребенок, они страдали бы не меньше от постоянной разлуки со мной». Его основной заработок – моделирование одежды, создание перфоманса на пафосных мероприятиях. За участие в подобных проектах ему платят от 3 тыс. долларов.

Мнение психиатра

 Андрей Бартеньев до сих пор переживает период инфантилизма. Любовь ко всему аляповатому, вызывающему – лучшее тому доказательст­во. Как правило, тяга к ярким цветам – свидетельство внутренней дисгармонии.

Совет

 Андрей, Москва уже наелась цирком и буффонадой. Может, стоит завязать с этой частью вашего творчества? Попробуйте стать дизайнером интерьеров, клумб. Тут хотя бы желание заказчика будет сдерживать ваши безумные позывы и поможет через какое-то время обрести покой.

Литвинова заблудилась в образе

 ЖЕМАННОСТЬ, манерность и неповторимый голос с придыханием – визитная фрик-карточка знаменитой кинодивы Ренаты Литвиновой. Во многом популярность принесли ей пародии Максима Галкина. Но и сама по себе Рената — притча во языцех у светских сплетников. Обсуждается все – от ее увлечения духами «Красная Москва» до того, имел ли на самом деле место роман с Земфирой.

 Ее фильмы и книги осилит не каждый — эдакий декаданс в сочетании с постмодернизмом, замешанный на женской логике. В шоу-бизнесе ею восхищаются вслух и крутят у виска за спиной. Говорят, что манерный имидж Литвиновой – это не подарок от природы, а тщательно продуманный образ. По слухам, у Ренаты был период, когда она напрочь заблудилась в своем имидже и даже пыталась с помощью специалистов «вытравить» свою фишку. Однако ей объяснили, что после этого она может потерять свой заработок.

 Участие в рекламных кампаниях, выпуск книг и фильмов приносят диве более 10 тыс. долл. в месяц. Что же касается личной жизни Ренаты Муратовны, то здесь сплошные дебри. Литвинова откровенничает: «Замуж я точно больше не выйду. Считаю, что сам институт брака себя изживает. Если любишь – живи с этим человеком, угождай ему, доставляй удовольствие, без всяких штампов в паспорте и прочих условностей. Любовь и секс не обязательно должны совпадать».

Мнение психиатра

 Актриса нашла однажды интересный образ и до сих пор не может выйти из него, продолжая нещадно эксплуатировать. Создается впечатление, что она вся такая неземная, дотронься до нее – и она рассыплется.

Совет

 Больше позитива и меньше декаданса! Ваша ранимая душа, Рената, должна время от времени отдыхать от творческих надрывов.

Моисеев летал в гробу

 ЗАСЛУЖЕННЫЙ «просто щелкунчик» и «дитя порока» нашей эстрады очень нравится дамам бальзаковского возраста. Они смотрят на него снисходительно-влюбленно. Восхищаются Боренькиными платьями и гробами, в которых он «летает» по сцене. Самому Моисееву нравятся свой скандальный имидж и шумиха вокруг обсуждения его ориентации.

 Стремление постоянно эпатировать публику костюмами, песнями, заявлениями — главная цель танцора и певца. Он грустно сетует: «За свою популярность я плачу одиночеством, но это только моя проблема. Хотя роман с женщиной для меня возможен. И своих детей нянчить мне очень хочется. Думаю, рано или позд­но так и случится. Вы знаете, что у меня есть виртуальные романы? Одно время их было сразу семь».

 Скандальный имидж ему приносит 12 тыс. долл. за концерт.

Мнение психиатра

 Борис, скорее всего, раздираем комплексами, неуверенностью, вот и скрывает все это за яркими образами. Вероятно, у него было трудное детство, так что теперь певец стремится восполнить былую убогость нынешним шиком-блеском.

Совет

 Вы естественны и потому гармоничны. Правда, хорошо, что в своих последних шоу отказались от купальников и перьев. Для полного счастья вам нужно завести семью. С мужчиной или женщиной – неважно. Иначе одиночество вас «сожрет».

Сердючка с угарным просчетом

 ВЕРКА Сердючка – явление, конечно, уникальное. У нас между пятым и восьмым стаканами водки – это то, что надо. Заводные, хотя и бестолковые песни – лучшая забава для свадеб, юбилеев и прочих пьяных торжеств. И сколько бы критики ни пытались разложить по плацкартным полкам всю никчемность «примитивного юмора» Верки, как бы ни смаковала желтая пресса ее/его нетрадиционную артистическую ориентацию, пытаясь перенести ее на частную жизнь воплотившего Сердючку Андрея Данилко, – все было безуспешно. То есть, наоборот, все способствовало бешеному Веркиному успеху и методичному продвижению к вершинам популярности. Постепенно и враги нехотя признали «необыкновенное обаяние необыкновенно вульгарной проводницы», которое стоит ей 50 тыс. долл. за концерт.

Комментарий психолога

 В отличие от других коллег Андрей Данилко четко разделяет образы на сцене и в жизни. Он понял, как на этом можно играть, обеспечив себе бешеную популярность в народе и хороший стабильный заработок. По сравнению с другими «фрик-коллегами» он грамотно расставил свои приоритеты и, опираясь на них, идет своей дорогой. Верка Сердючка не статична, эволюционирует – была «проводницей», ведущей телешоу, певицей. Этот проект будет успешен, так как его не раздирает игра в имидж вне сцены.

В ТЕМУ

Вера Попельнюхова, доктор психологических наук:

 – СТРЕМЛЕНИЕ к эпатажу у всех этих людей неслучайно. С его помощью они стараются побороть две вещи – собст­венные комплексы и одиночество. Одиночество выражается в нехватке близких по духу людей рядом. И даже если человек женат, это не решает всех проблем. Желание выглядеть не как все, выделяться и привлекать к себе внимание – их маска, их защита.

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