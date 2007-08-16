Что скрывают главные российские фрики?
Эпатаж и незнание правил игры оборачиваются для наших артистов трагедией
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Феликс ГРОЗДАНОВ ]
В шоу-бизнесе новое модное поветрие – фрики. Они уверенно атакуют «Евровидение», забивают собой телеэфиры, зарабатывают миллионы на эпатаже и учат народ быть, как они. Правда, как выяснили «Аргументы неделi», не все в их карьере и судьбе так уж гладко…
Фрики – правила игры
ДВИЖЕНИЕ фриков зародилось в 80-х годах прошлого столетия в Европе. Слово «фрик» – английское и переводится как «чудак, капризный, причудливый, бешеный». Российский шоу-бизнес взял эту субкультуру на вооружение сравнительно недавно. И попал в самое яблочко. Народ с большим интересом стал наблюдать за проделками эпатажных героев светских хроник. Правда, в отличие от западных коллег по цеху, которые делают на своем имидже серьезные деньги, фрикам отечественного производства явно не везет. Они попадают в психушку, садятся на иглу, не могут разобраться в личной жизни и карьере. Вероятнее всего, они просто не знают правил игры. Потому что западные фрики – Бой Джордж, Дана Интернешнл – «продукты», изготовленные не только под зарабатывание денег на имидже, но и под публику, перед которой они выкладываются по полной программе, прежде всего своим творчеством, а потом уже эпатажем. При этом у них в шоу-бизнесе есть не только обязанности, но и права. В том числе и на личного психотерапевта.
Самые известные мировые фрики
Группа Lordi – их настоящих лиц никто никогда не видел.
Оззи Озборн – любит откусывать головы у живых голубей и летучих мышей во время концертов.
Шер – по заявлению самой певицы, единственное место на ней, которого не коснулся скальпель пластического хирурга, – нижняя губа.
Майкл Джексон – превратился из афроамериканца в европейца. Правда, как говорят, только до пояса. Не может жить без провокаций.
Мэрилин Мэнсон – толстый слой грима на лице, белая пудра, наращенные клыки и полностью татуированное тело.
Лей Бауэри – выходил на публику исключительно в костюмах из латекса, носил гипервысокие платформы, пушистые салатовые шубы, полицейские шлемы и клоунские маски. Умер от СПИДа.
Самые известные российские фрики
Сергей Пенкин – сам себе придумал звание «принц Серебряный». Питает болезненную страсть к серебряным украшениям.
Витас – культивировал интерес к себе на придуманной продюсером легенде с якобы наличием у него жабров.
Оскар – окровавленный, испещренный шрамами и язвами певец, с откровенно гомоэротичными клипами.
Богдан Титомир – вовремя переквалифицировался в новомодного диджея DJ BO, но не перестал удивлять очками, яркими шапочками и туфлями на огромной платформе.
Михаил Гребенщиков – спел единственную в жизни песню про «Танцы-обниманцы» и засветился на «Фабрике звезд». Еженедельно меняет имидж и эпатирует.
Давайте попробуем разобраться в этом феномене шоу-бизнеса и заодно заочно сводим наших звезд к психиатру – доктору психологических наук Вере Попельнюховой.
Барби с мужскими ногами
ПОЖАЛУЙ, один из ярко выраженных представителей фриков в нашей стране – Сергей Зверев. Он соблюдает все имиджевые правила фриков. Носит яркую одежду и вечерний макияж, много украшений и необычного кроя туфли. Его по праву называют главной куклой Барби нашего шоу-бизнеса. Он столько раз себя «перекраивал», что живого места не осталось. В общем, Майкл Джексон учится там, где Зверев давно преподает!
Сначала Сергей Зверев был обычным цирюльником. Правда, стриг звездные головы Пугачевой, Собчак, Гурченко. Видимо, ради престижа и дополнительного заработка (ходили слухи, что его салон стал меньше приносить прибыли) пошел в звезды. Отсутствие голоса Зверева не смущает – он же умеет правильно надувать губки и эпатировать своим внешним видом. Его телевизионное реалити-шоу «Полный фэшн» заставляет браться за сердце практически всех добропорядочных граждан. А кое-кто, насмотревшись, как в телевизоре Зверев общается с сыном, предлагает и вовсе лишить стилиста родительских прав. Его манера общения с «напомаженным» ребенком — с матами и подзатыльниками многим кажется запредельной. Приносит ли Звереву его фрик-деятельность удовлетворение? Возможно, но вряд ли финансовое. Если самооценку еще можно потешить, то серьезных денег «поднять» в шоу-бизнесе ему пока еще сложно.
Концертные агентства утверждают, что «заказывают» Зверева нечасто. Ходят слухи, что некоторые его концерты отменяли из-за низкой продажи билетов. Так что статус звезды-фрика принес ему пока лишь известность и возможность стать на одну ступень со своими звездными клиентами. Говорят, изначально придуманная манера общения и имидж теперь «сидят» на Звереве как влитые, и с недавнего времени он чувствует себя естественно. В удачный месяц они помогают Звереву в среднем закалымить около 50 тыс. долларов. А это не так уж много для звезды.
Мнение психиатра
Говоря профессиональным языком, Сергей страдает классическим дисморфическим расстройством. То есть он явно озабочен физическими дефектами в своем внешнем виде или просто преувеличивает их. Все это ведет его к повышенной сексуальной озабоченности и нервозности.
Совет
Сергей наверняка подвержен перфекционизму – частой смене настроения и затяжной депрессии. Чтобы последнее не принимало тяжелых форм, ему стоит чаще бывать на природе и заниматься пейзажетерапией.
Поиск довел Шуру до суицида…
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ фрик-движения в нашей стране был Александр Медведев – он же Шура. Когда родные увидели, что сделал шоу-бизнес с обычным парнишкой из Новосибирска, у них был шок. Образ, в котором предстал певец перед публикой, был весьма вызывающий – беззубый, шепелявый, в цветных лосинах и женских платьях. А когда по всей Москве разместили афиши его концерта в Кремле под названием «Шура – детям», люди падали со смеху и спрашивали друг у друга: «Что ОНО может дать детям?»
Шура быстро вклинился во фрик-культуру. Поскольку «делали» его продюсеры практически по западной кальке, он все-таки получил популярность, хорошие сборы с концертов, кучу премий и массу фан-клубов. Но этот имидж счастья ему не принес. От него отвернулись многие друзья, потому что не поняли. Да и коллеги по цеху до сих пор не воспринимают его всерьез.
Шура не женат. Хотя и зубы себе вставил, и от наркомании, говорят, вылечился. Но все равно ни одна здравомыслящая девушка не представляет рядом с собой такое «чудо в перьях». Говорят, что из-за этого Шура даже подумывал о суициде. Однако если говорить о шоу-бизнесе, то сегодня за его эпатаж и часовой концерт заказчики готовы выложить 5–7 тыс. долларов. Интерес к нему пока еще не остывает.
Мнение психиатра
Складывается впечатление, что у Шуры две проблемы. Первая – «синдром провинциального мальчика», который, добравшись до столичных соблазнов, хочет всего попробовать. Вторая – комплекс неполноценности.
Совет
Свою значимость необязательно доказывать пьяными дебошами и немыслимыми нарядами. Отвлечься от суицидальных мыслей поможет смена профессии. Попробуйте себя в роли продавца в цветочном магазине или воспитателя в детсаде. Кстати, на Западе эту технологию используют вовсю. В том числе и звезды.
… А Агузарову до психушки
ПРО НЕЕ говорят, что она уже родилась фриком. Потому что вся ее жизнь окутана тайной. В Москве Агузарова появилась в 1983 г. под сценическим псевдонимом Иванна Андерс. Жанна-Иванна выдавала себя за вдову американского музыканта. Имела закадычный нрав, большую коллекцию мини-юбок и славилась своей непунктуальностью. Именно из-за последнего Евгений Хавтан выгнал Агузарову из группы «Браво». Частенько бывало, что певица не успевала к самолету, который увозил коллектив на очередные гастроли.
Жанна пыталась доказать, что на концерт ее доставит летающая тарелка. После работы в «Браво» у нее в голове произошел какой-то сдвиг, и она всем стала рассказывать о своем марсианском происхождении. А яркий макияж, необычный цвет волос и сумасшедшие костюмы – лучшее тому подтверждение. Сначала все подумали, что это очередная гениальная «мифология» Агузаровой. Но потом появились слухи, что Жанна настолько увлеклась новым имиджем, что даже не заметила, как загремела в психушку. Говорят, что друзьям пришлось буквально уговаривать психически невменяемую певицу не играть в марсианку хотя бы с докторами.
Про семью Агузаровой доподлинно ничего не известно. Сама певица многозначительно поясняет: «Как у большинства людей нашей планеты, моя личная жизнь в полном порядке. Я способна принимать и дарить любовь. Но замуж за землянина я никогда не выйду. Я общаюсь с марсианами по внутренней связи». Любопытно, но «марсианское происхождение» помогает зарабатывать Агузаровой 9 тыс. долл. за часовое выступление.
Мнение психиатра
Налицо комплекс «нелюбимчика». Видимо, в детстве девочку недолюбили. Ей также не хватало дружеского общения со сверстниками. Поэтому появились придуманные друзья-марсиане.
Совет
Вряд ли певица осмелится сменить имидж. Скорее всего, она и в 70 лет будет носить «инопланетный мейк-ап». Поскольку Жанне комфортно в созданном мире, то вряд ли стоит ей предлагать культивировать более интеллигентный образ.
Имидж Гурченко лишил ее дочери
ЛЮДМИЛА Марковна с фирменной «улыбкой без сомненья» – дама без возраста. Из-за того, что она ярко одевается и всегда отыгрывает на публике свой имидж, фрик-тусовка считает ее своей. На восьмом десятке лет актриса выглядит, кажется, лучше и моложе своей юной героини из «Карнавальной ночи». Чтобы поддерживать амплуа дивы, ей пришлось отказаться от многих «земных радостей». Ради звездной карьеры артистка даже пожертвовала собственной дочерью. Сначала она прятала «небогемную» девчушку у своих родителей в Харькове, а потом и вовсе отказалась от нее. Дочь актрисы однажды призналась, что Людмила Марковна стеснялась ее неотесанности и нежелания соответствовать имиджу матери. В общем, девочка была неподходящим аксессуаром.
Среди мужей Гурченко было немало знаменитостей. Это и сын писателя Бориса Пильняка – Борис Андроникашвили, Иосиф Кобзон, Александр Фадеев-младший. Но певица говорит: «Любовь у меня была и есть всегда одна – большая, искренняя, чувственная, преданная. Объекты менялись – да. Все непросто. До поры до времени со мной можно «экспериментировать» – подводить, обманывать, крутить, вертеть. Я все терплю, жду, надеюсь. А потом – раз! И все! Внутри все пусто, все сгорело. Я почти всегда оставалась сидеть в пепле на развалинах». Благодаря своему имиджу и, конечно, таланту Людмила Марковна зарабатывает сегодня за концерт 7 тыс. долларов.
Мнение психиатра
Можно предположить, что у знаменитой певицы и актрисы прогрессирует геронтофобия – панический страх старости и связанных с ней изменений внешности.
Совет
Людмиле Марковне стоит попробовать выбирать себе в друзья не молодую поросль – Леонида Парфенова и Земфиру, а своих ровесников. Так будет проще принять как данность свои годы. В противном случае она и дальше будет изнурять себя гонкой за чужой молодостью.
Бартеньев сложил гимн безумности
ВСЕ аляповатое, вызывающее, кислотное – это по его части. Безумные перфомансы от модельера Андрея Бартеньева – сегодня любимая забава зажравшейся светской публики Москвы. Нарочитая театральность и окрашивание зверей в разные цвета – особенности творчества Бартеньева. Недаром его уже давно окрестили «королем фрик-китч-культуры». Чтобы не отставать от своих «подданных», Бартеньев облачается в придуманные им самим немыслимые наряды. В них он похож то ли на сбежавшего клиента психбольницы Алексеева, то ли на свихнувшегося клоуна.
На семью у любимца культурного столичного истеблишмента просто не хватает времени: «У меня напряженный ритм жизни. Я постоянно в разъездах. Последние звери, которые у меня жили, даже не понимали, кто их хозяин. Их все время приходилось отдавать друзьям или в гостиницы для животных. Так что, будь у меня семья и ребенок, они страдали бы не меньше от постоянной разлуки со мной». Его основной заработок – моделирование одежды, создание перфоманса на пафосных мероприятиях. За участие в подобных проектах ему платят от 3 тыс. долларов.
Мнение психиатра
Андрей Бартеньев до сих пор переживает период инфантилизма. Любовь ко всему аляповатому, вызывающему – лучшее тому доказательство. Как правило, тяга к ярким цветам – свидетельство внутренней дисгармонии.
Совет
Андрей, Москва уже наелась цирком и буффонадой. Может, стоит завязать с этой частью вашего творчества? Попробуйте стать дизайнером интерьеров, клумб. Тут хотя бы желание заказчика будет сдерживать ваши безумные позывы и поможет через какое-то время обрести покой.
Литвинова заблудилась в образе
ЖЕМАННОСТЬ, манерность и неповторимый голос с придыханием – визитная фрик-карточка знаменитой кинодивы Ренаты Литвиновой. Во многом популярность принесли ей пародии Максима Галкина. Но и сама по себе Рената — притча во языцех у светских сплетников. Обсуждается все – от ее увлечения духами «Красная Москва» до того, имел ли на самом деле место роман с Земфирой.
Ее фильмы и книги осилит не каждый — эдакий декаданс в сочетании с постмодернизмом, замешанный на женской логике. В шоу-бизнесе ею восхищаются вслух и крутят у виска за спиной. Говорят, что манерный имидж Литвиновой – это не подарок от природы, а тщательно продуманный образ. По слухам, у Ренаты был период, когда она напрочь заблудилась в своем имидже и даже пыталась с помощью специалистов «вытравить» свою фишку. Однако ей объяснили, что после этого она может потерять свой заработок.
Участие в рекламных кампаниях, выпуск книг и фильмов приносят диве более 10 тыс. долл. в месяц. Что же касается личной жизни Ренаты Муратовны, то здесь сплошные дебри. Литвинова откровенничает: «Замуж я точно больше не выйду. Считаю, что сам институт брака себя изживает. Если любишь – живи с этим человеком, угождай ему, доставляй удовольствие, без всяких штампов в паспорте и прочих условностей. Любовь и секс не обязательно должны совпадать».
Мнение психиатра
Актриса нашла однажды интересный образ и до сих пор не может выйти из него, продолжая нещадно эксплуатировать. Создается впечатление, что она вся такая неземная, дотронься до нее – и она рассыплется.
Совет
Больше позитива и меньше декаданса! Ваша ранимая душа, Рената, должна время от времени отдыхать от творческих надрывов.
Моисеев летал в гробу
ЗАСЛУЖЕННЫЙ «просто щелкунчик» и «дитя порока» нашей эстрады очень нравится дамам бальзаковского возраста. Они смотрят на него снисходительно-влюбленно. Восхищаются Боренькиными платьями и гробами, в которых он «летает» по сцене. Самому Моисееву нравятся свой скандальный имидж и шумиха вокруг обсуждения его ориентации.
Стремление постоянно эпатировать публику костюмами, песнями, заявлениями — главная цель танцора и певца. Он грустно сетует: «За свою популярность я плачу одиночеством, но это только моя проблема. Хотя роман с женщиной для меня возможен. И своих детей нянчить мне очень хочется. Думаю, рано или поздно так и случится. Вы знаете, что у меня есть виртуальные романы? Одно время их было сразу семь».
Скандальный имидж ему приносит 12 тыс. долл. за концерт.
Мнение психиатра
Борис, скорее всего, раздираем комплексами, неуверенностью, вот и скрывает все это за яркими образами. Вероятно, у него было трудное детство, так что теперь певец стремится восполнить былую убогость нынешним шиком-блеском.
Совет
Вы естественны и потому гармоничны. Правда, хорошо, что в своих последних шоу отказались от купальников и перьев. Для полного счастья вам нужно завести семью. С мужчиной или женщиной – неважно. Иначе одиночество вас «сожрет».
Сердючка с угарным просчетом
ВЕРКА Сердючка – явление, конечно, уникальное. У нас между пятым и восьмым стаканами водки – это то, что надо. Заводные, хотя и бестолковые песни – лучшая забава для свадеб, юбилеев и прочих пьяных торжеств. И сколько бы критики ни пытались разложить по плацкартным полкам всю никчемность «примитивного юмора» Верки, как бы ни смаковала желтая пресса ее/его нетрадиционную артистическую ориентацию, пытаясь перенести ее на частную жизнь воплотившего Сердючку Андрея Данилко, – все было безуспешно. То есть, наоборот, все способствовало бешеному Веркиному успеху и методичному продвижению к вершинам популярности. Постепенно и враги нехотя признали «необыкновенное обаяние необыкновенно вульгарной проводницы», которое стоит ей 50 тыс. долл. за концерт.
Комментарий психолога
В отличие от других коллег Андрей Данилко четко разделяет образы на сцене и в жизни. Он понял, как на этом можно играть, обеспечив себе бешеную популярность в народе и хороший стабильный заработок. По сравнению с другими «фрик-коллегами» он грамотно расставил свои приоритеты и, опираясь на них, идет своей дорогой. Верка Сердючка не статична, эволюционирует – была «проводницей», ведущей телешоу, певицей. Этот проект будет успешен, так как его не раздирает игра в имидж вне сцены.
В ТЕМУ
Вера Попельнюхова, доктор психологических наук:
– СТРЕМЛЕНИЕ к эпатажу у всех этих людей неслучайно. С его помощью они стараются побороть две вещи – собственные комплексы и одиночество. Одиночество выражается в нехватке близких по духу людей рядом. И даже если человек женат, это не решает всех проблем. Желание выглядеть не как все, выделяться и привлекать к себе внимание – их маска, их защита.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес