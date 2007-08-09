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Бесстрашная Жасмин

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]

Бесстрашная Жасмин

 Год назад в эти дни с ней произошла страшная трагедия. Ее «семейная идиллия» и привычная творческая жизнь рассыпалась как карточный домик. С тяжелейшими побоями певицу Жасмин из собственного дома доставили в одну из столичных клиник. Потом был развод, грязные провокации, предательство друзей и молчание… Почти год Жасмин не давала интервью. Но для «Аргументов неделi» певица сделала исключение и откровенно рассказала о своей сегодняшней жизни и ежедневной борьбе за нее.

 – ЖАСМИН, вы долго не поддерживали диалога с прессой, поэтому достоверных подробностей о вашей сегодняшней жизни нет ни у кого. Расскажите, что с вами произошло за этот год и как вам живется после развода?

 – Моя жизнь изменилась радикально, но однозначно в лучшую сторону. До развода я жила тем, что происходило в окружающем меня мире, сама как бы растворяясь в нем. А теперь живу своим внутренним миром. Почувствовала настоящий интерес к жизни. Кстати, открою вам секрет – я не живу в загородном доме, как утверждают в прессе, я снимаю обычную московскую квартиру.

 – Ваш бывший супруг был и вашим негласным продюсером. А после развода вы остались без серьезной финансовой поддержки и эфиров. Говорят, на ряде центральных радио- и телеканалов на вас вообще наложили запрет?

 – Откровенно говоря, этот год мне жилось нелегко. Пришлось вновь бороться за свою нишу в шоу-бизнесе. Я не вхожу ни в какой официальный «черный список». Но действительно чувст­вую, что некоторые прилагают просто нечеловеческие усилия, чтобы стереть из памяти зрителей и слушателей имя Жасмин, устраивая мне не только творческую блокаду, но и проплачивая клеветнические материалы в прессе. Например, специально запустили слух о моей беременности. Причем сделали это очень грамотно – растянули мою фотографию в фотошопе так, что я сама в это чуть не поверила. Сейчас уже смешно это вспоминать. Но тогда сердце просто разрывалось. Этот слух мог лишить меня и мой коллектив заработка, а ведь у всех семьи, дети. В тот момент я уже была готова оставить шоу-бизнес. Меня остановил мой коллектив. Никто из людей, с которыми я работаю, во время этих передряг не подыскивал другое место. Несколько месяцев все просто ждали, когда все успокоится, я приду в себя и мы продолжим работу. Ради моих ребят я решила – вернусь, буду работать, а уйти никогда не позд­но. Вскоре мы выкарабкались, записали и сняли клип на песню «Боль». Она попала в хит-парады. Сейчас снялась в новом клипе на песню «Дежа Вю».

 – Говоря о недоброжелателях, вы имеете в виду своего бывшего мужа?

 – Я не хочу это комментировать. А вообще на мне многие пытались сделать рейтинг, заработать денег и просто «позабавиться» – проверив, выстою я или нет.

 – Ходят слухи, что покровительствовавшая вам долгое время Пугачева после скандала не только не поддержала вас, но и не захотела иметь ничего общего. С чем это связано?

 – Алла Борисовна слишком мудра, чтобы из-за этого скандала отворачиваться от меня. Мы с ней после моих «семейных разборок» несколько раз общались по телефону, виделись на меро­приятиях, и все было как всегда. Это история не ее масштаба. Но многие люди из шоу-бизнеса, которых я считала своими друзьями, действительно предали меня. Мне кажется, это произошло с той категорией людей, которые как рыбки-прилипалы выбирают акулу побольше, помощнее, чтобы прилепиться к ее животу, спрятаться и паразитничать. И вот эти мнимые друзья-прилипалы начинают мне теперь говорить: «Да как ты могла?! Он для тебя столько сделал!» Говорят громко, при свидетелях, чтобы потом мой бывший супруг узнал. А когда-то эти же люди мне на ушко шептали: «Какая же у тебя с ним тяжелая жизнь!» Бог им судья. Я просто вычеркнула их из своей жизни.

 – Вы общаетесь с бывшим супругом Вячеславом Семендуевым?

 – Только по вопросам, касающимся воспитания нашего общего ребенка. Сын видится с ним регулярно. Они проводят вместе выходные, некоторые праздники, ездят отдыхать. И я приветствую то, что у них прекрасные отношения.

 – Как вы объяснили ситуацию сыну? Были у него после случившегося инциденты в школе – сверстники говорили гадости про развод родителей?

 – К счастью, мой сын ведет себя уже как взрослый человек. Он настоящий джентльмен, мне не пришлось ему что-либо объяснять. Что же касается школы, то вряд ли подобные инциденты были. Я знакома с его одноклассниками и с их родителями, это очень приятные люди, да и класс у них очень дружный. К тому же Миша никогда не позволит говорить гадости про меня или папу.

 – Какие у вас планы на будущее?

 – Если говорить о моем творчестве, то… так и быть – только вам открою эту тайну. Я уже заключила контракт на международный проект. Это будет новое музыкальное направление. В следующем году стану лицом одного крупного чайного бренда. Мне сделали очень оригинальное предложение. Кстати, теперь я еще и сама себе продюсер. Меня эта работа просто завораживает. Открою вам еще один секрет: я уже занимаюсь продюсированием других исполнителей. Совсем скоро вы увидите плоды моих трудов

 – А как же личная жизнь?

 – Конечно, я хочу, чтобы у меня была семья. В будущем мне бы хотелось еще детей. Пока же планирую сосредоточиться на работе. Я полна сил и терпения. А главное, теперь у меня нет страха быть самостоятельной!

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