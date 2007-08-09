//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Трудно быть звездой

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Этот фильм снят не для того, чтобы вы плохо думали о наших звездах, – скорее, чтобы еще раз задуматься, сколь странна, сложна и непредсказуема наша жизнь… Стать «второй половиной» звезды – мечта любого поклонника. Жизнь со звездой представляется обеспеченной и безмятежной. На самом же деле создать семью со звездой очень сложно. Сохранить еще сложнее…

 2 АВГУСТА 2006 г. в автокатастрофе погиб гитарист группы «А-Студио» Баглан. Вместе с ним погибла его девушка Даша. Ему было 37 лет, а ей всего 24. Следствие не исключает версию группового самоубийства…

 Михаил Боярский не явился на собственную свадьбу дважды. Но каждый раз будущая жена Лариса его прощала. После «Трех мушкетеров» на Боярского свалились невероятная слава и все, что обычно ей сопутствует, – богемные загулы, настойчивые поклонницы. Но Лариса терпела и в результате победила. Боярский превратился в примерного главу семьи.

 В 1997 г. известный актер Бронислав Брондуков превратился в парализованного инвалида. Жена носила его на руках. Они жили буквально в нищете. 10 марта 2004 г. артист Брондуков скончался. В этот момент Екатерина Брондукова была рядом с ним. Она отдала ему всю свою жизнь. Была рядом с ним, когда Брондуков был на пике карьеры, осталась с ним в нищете и не бросила его в болезни. Екатерина Петровна теперь целыми днями не отходит от своей внучки. Годовалая Зоя смотрит на бабушку глазами, поразительно похожими на глаза Бронислава Брондукова…

 В субботу смотрите документальный фильм «Жизнь с кумиром. Укрощение строптивых» на Первом канале.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

США намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Стало известно, сколько российских женщин работают

Стало известно, сколько российских женщин работают

Росстат провел подсчеты и выяснил, сколько российских женщин работают. Согласно последней информации, в РФ представительницы прекрасного пола часто сфокусированы на детях и семье в целом, а не на работе.

//Новости партнеров

//В мире

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в минувший понедельник, 2 сентября, в разговоре с журналистами рассказал, какие потери ежегодно несет украинская экономика из-за блокады Крыма.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Новости СМИ2

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Общество

В Турции бывший президент Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президент Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Новости партнеров

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//В мире

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

//Общество

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме.

//Шоу-бизнес

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Два самых эффективных напитка для снижения артериального давления назвали медики
4

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
5

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры