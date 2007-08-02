Оксана Федорова отказалась от свадьбы

В ТЕЧЕНИЕ месяца «тусовочная общественность» бурно обсуждала весть о замужестве Оксаны Федоровой. Приятельницы телезвезды признались прессе, что Оксана уже присмотрела свадебное платье, а журналисты пытались найти пикантные подробности из жизни ее суженого – танцора. Однако, выдержав словесную паузу и дождавшись определенного интереса к событию, свадебную суету «притормозили». Как удалось выяснить, свадьбыне будет.

– Информация о замужестве Оксаны с Литвиненко – вранье прессы и провокация, – сообщил нам директор г-жи Федоровой. Правда, чья именно, уточнять не стал. Возможно, именно дирекции самой Федоровой. Дыма, как известно, без огня не бывает. К тому же, сегодня модно подогревать к себе интерес свадебной шумихой. К примеру, недавно подобный свадебный переполох устроила и светская писательница Оксана Робски. Девушка собиралась замуж за бывшего футболиста, а ныне тренера Игоря Шалимова. Но потом, сославшись на собаку, которая порвала ее подвенечное платье, бракосочетание отменила.

Что же касается Федоровой, то она ситуацию со своим замужеством никак не комментирует. А жаль. Ведь очень не хочется верить в то, что телеведущая с серьезной репутацией пошла «протоптанной дорожкой», которой обычно пользуются в целях саморекламы инфантильные светские тусовщицы.