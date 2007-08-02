Оксана Федорова отказалась от свадьбы
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
– Информация о замужестве Оксаны с Литвиненко – вранье прессы и провокация, – сообщил нам директор
Что же касается Федоровой, то она ситуацию со своим замужеством никак не комментирует. А жаль. Ведь очень не хочется верить в то, что телеведущая с серьезной репутацией пошла «протоптанной дорожкой», которой обычно пользуются в целях саморекламы инфантильные светские тусовщицы.
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