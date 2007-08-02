Тимберлейк летит в Москву
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
Певец появится в столице не только с музыкальной миссией и не только в следующем году. В настоящее время с его менеджментом ведутся переговоры о присутствии на закрытой презентации одного из московских бутиков, продающих нижнее белье и игрушки для взрослых. Если сторонам удастся договориться о гонораре, то столичная элита сможет лицезреть Тимберлейка намного раньше широкой общественности. Мировая звезда заедет на огонек в Москву уже через месяц.
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