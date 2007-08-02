Маршала обвинили в воровстве

В ЩЕКОТЛИВОЙ ситуации оказался на днях Александр Маршал. Шутка ли – артиста обвинили в плагиате, который он не просто создал, но еще и весьма выгодно продал киношникам. Кинокартина Александра Иншакова «Мальтийский крест» должна была уже появиться в прокате, но съемки и монтаж затянулись. Одна из причин задержки – музыкальный материал, который должен был подготовить певец и композитор Александр Маршал. К назначенному сроку он предоставил несколько вариантов, получил свой гонорар и принялся за другую работу.

Но не тут-то было – киношники услышали в своем «заказе» тему, схожую с мелодией из голливудского блокбастера. Такого поворота событий Маршал явно не ожидал, но доказывать «индивидуальность» и проводить музыкальную экспертизу не стал. Говорят, кинокомпания уже обратилась к другому композитору за помощью в музыкальном оформлении кинокартины.