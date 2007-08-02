Вилли Токареву проломили крышу
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
– Я, конечно, сильно расстроен, – поделился с нами Вилли Токарев. – Пыль, песок были везде. А потом выяснилось, что соседи, делавшие ремонт, не собственники этого помещения, а всего лишь арендаторы. Так что сейчас предстоит еще найти истинных владельцев.
На днях шансонье обратился с иском о возмещении ущерба в суд.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес