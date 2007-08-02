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Пугачева не пускает Кобзона на «Новую волну»?

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]

Пугачева не пускает Кобзона на «Новую волну»?
 НЕТ ничего опасней обиженной женщины. Знал бы раньше эту истину Иосиф Кобзон, тогда не оказался в столь затруднительной ситуации. Напомним, Иосиф Кобзон и Алла Пугачева пребывают в ссоре уже не пер вый год. Первым обиделся Иосиф Давыдович, после того как Примадонна пошла на сближение с его бывшей супругой Людмилой Гурченко. Кроме того, его всегда раздражали гонор и своенравность Пугачевой. Алла Борисовна в свою очередь разобиделась после выхода мемуаров мэтра, где Иосиф Давыдович очень нелицеприятно отозвался о ней. И понеслось… Звезды стали игнорировать друг друга и стараться вместе не участвовать в сборных концертах. Будучи художественным руководителем прошлогоднего музыкального концерта НТВ, Алла Борисовна одним из первых очистила список участников от Иосифа Кобзона. При этом, как утверждают очевидцы, певица ехидно пошутила: дескать, мэтрам нужно сидеть на почетных местах в первом ряду. Потом страсти утихли. Однако несколько недель назад в тусовку просочилась информация о том, что Кобзона ждут на «Новой волне». И это при том, что Примадонна чувствует себя там на правах хозяйки. Впрочем, на мероприятие пригласили и давнюю соперницу Пугачевой Софию Ротару. Но в отличие от нее в последний момент Иосиф Давыдович вновь исчез из рядов приглашенных. Возможно, это было его личным решением. Но в Юрмале судачат, что и здесь не обошлось без роковой АБ. 

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