Певица Вера: «У Кости Крюкова аллергия на мою собаку»

Несмотря на то что певица Вера только начинает свой путь в российском шоу-бизнесе, у нее на счету уже два хита и внушительная коллекция из мужских сердец. А в ее новом, но уже скандальном видеоклипе «Три слова» даже Константин Крюков засветился.

– МЫ снимали видео в Москве, – откровенничает певица Вера. – У нас получился не клип, а целый фильм, который уместился в четыре минуты. Я играю сильную девушку, суперледи, которая должна выполнить свою миссию, несмотря ни на что. Но она встречает любовь… И этой любовью стал Константин Крюков. Как назло, в дни съемок погода выдалась слишком жаркая, что доставило нам массу хлопот. В одной из сцен снимался мой пес Амур. По сюжету я должна была его держать на руках – такую горячую меховую тушку. Представляете, 40 градусов жары, а под светом софитов вообще не продохнуть. Так Амуру это занятие очень не нравилось, и он все время убегал. А вся съемочная группа вынуждена была искать моего песика. Амур и Крюкову доставил неприятности! Амуру Константин не очень-то понравился. А у Крюкова еще, выяснилось, на собак аллергия. В общем, антипатия оказалась взаимной. Но отмечу, Костя мужественно выдержал съемочный день с животным.

– Сценарий клипа вы сами придумали?

– Без моего участия не обошлось. Я предложила свой сценарий. Режиссеру он понравился, и его утвердили. Я хотела сыграть на дисгармонии. Поскольку песня такая нежная и лирическая, в клипе обязательно должен присутствовать экшн, драйв… Я долго размышляла над тем, кем же должна быть главная героиня. В итоге сложилась история в стиле тайных агентов.

– Какой эпизод в клипе вам больше всего понравился?

– На самом деле мне все нравится. Но особо отмечу сцену, где моя героиня выбивает дверь. Этот эпизод я сыграла с одного дубля. По-моему, получилось здорово! Движение, экшн – это мое. В этой сцене вы увидите настоящую Веру.

– Чтобы выбить дверь, нужно быть хорошо физически подготовленной?

– Безусловно. Я очень много времени уделяю спорту. Но это не просто изнурительные занятия в тренажерном зале, а активные виды спорта. Я катаюсь на аквабайке, на горных лыжах, плаваю. Но самое главное в моей спортивной жизни – это прыжки с парашютом. Я с детства об этом мечтала. Во время полета забываю обо всем и наслаждаюсь мгновением. Иногда у меня создается такое впечатление, что я была рождена с крыльями. Спрыгнуть с самолета, парить для меня легко, а вот научиться приземляться – уже сложнее. Иногда приземления бывают очень жест­кими. К этому нужно себя морально и физически готовить.

– Когда услышим ваш дебютный альбом?

– Я планирую закончить работу над пластинкой к концу осени. На сегодняшний момент уже готово около десяти песен, включая «Просто прости» и «Три слова». Запись песен – это творческий процесс. Порой не знаешь, сколько времени он может занять. Я могу записать песню за два часа, а могу и за месяц. Все зависит от эмоционального состояния.