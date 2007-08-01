А Юдашкин получил французский орден

КУТЮРЬЕ Валентина Юдашкина в эти же дни чествовали во Франции и в ее посольстве в Москве. Модельер получил орден Французской Республики «За заслуги в литературе и искусстве». Отметим, что Юдашкин - первый российский кутюрье, который стал кавалером именно этого почетного французского ордена. Поддержать, а заодно и одними из первых поздравить мэтра пришли Алла Пугачева, Максим Галкин и Александр Буйнов.