Вера Алентова получила президентскую награду
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
НА ДНЯХ президент подписал указ о награждении народной любимицы актрисы Веры Алентовой за заслуги в области культуры и искусства орденом Почета. Кстати, это не первая регалия актрисы. Несколько лет назад артистка Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Вера Алентова стала кавалером ордена Дружбы.
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