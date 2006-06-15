Григорий Лепс нашел себя в «Лабиринте»

ПЕРВОЙ известной песней Григория Лепса была «Натали»: в клипе на нее артист разъезжал в темных очках на шикарной иномарке. Все это носило отпечаток бандитско-шансонной эстетики, но мелодия, по крайней мере, запоминалась. Затем оказалось, что Лепсу скучно лишь воспроизводить красивые мелодии, ибо в первую очередь он вокалист, обладающий шикарным блюзовым голосом. Вопрос, как этот голос использовать, не решен до сих пор.

В творческой биографии Григория друг друга сменяют неоправданно пронзительная песня про рюмку водки на столе, альбом вполне достойных кавер-версий песен Владимира Высоцкого и маловразумительная пластинка «Лабиринт» («Мистерия звука»). Здесь очень хорошо слышен вокал, но песни при этом совершенно не запоминаются.

В том, что даже иногда попадающиеся на диске красивые мотивы («Здесь», «Дом», «Лабиринт») не очень будоражат слушателя, во многом виновата собственно исполнительская манера Григория Лепса. Он так любуется своими вокальными возможностями, что не позволяет расслышать стараний композиторов и поэтов: голосовая атака для него всякий раз оказывается важнее четкого следования мелодической линии. Что особенно обидно, патетические возгласы и рыки Лепса в большинстве случаев никак не оправданы сюжетом песни и воспринимаются как желание покрасоваться, то и дело возникающее у певца, у которого не получается найти свой репертуар.