Вы отлично сохранились!

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Забытые на родине звезды купаются в славе за границей: западные – в России, российские – на Западе

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей БАРАНОВ, InterMedia ]

Звезды местечкового масштаба

 ЗА ПРИМЕРАМИ далеко ходить не нужно. 19 июня в Государственном Кремлевском дворце в очередной раз прозвучат хиты Modern Talking. Двадцать лет назад они гремели по всей Европе. Сейчас «You’re My Heart, You’re My Soul» и «Brother Louie» воспринимаются лишь как милое ретро, исполняемое «по заявкам слушателей». И только в России эти шлягеры неизменно собирают аншлаги. Анонсирующие концерт в Кремле афиши сияют большой красной надписью «Modern Talking», на заднем плане которой одиноко улыбается Томас Андерс. «Но как же так, ведь дуэт-то распался?!» – удивятся меломаны. И правильно сделают, потому что на самом деле в Кремле дает сольник Томас Андерс. Однако этот факт не смущает организаторов концерта. Они отлично понимают, что нынешнее сольное творчество экс-солиста Modern Talking мало кого интересует. Да и отсутствие Дитера Болена вряд ли сможет испортить вечер – публика пойдет, в первую очередь, на хиты 80-х, чтобы вновь окунуться в атмосферу своей молодости.

Фестивали диско проводятся по несколько раз в год и собирают в спорткомплексе «Олимпийский» столько зрителей, что не снилось Рики Мартину и Deep Purple. При­чем в качестве звезд – артисты, имена которых уже стерлись со скрижалей эпохи диско. Но публика все равно не жалеет денег и радушно принимает даже те группы, названия которых им ничего не говорят. Выгода таких мероприятий очевидна. Привезти десяток забытых на родине звезд 80-х обходится гораздо дешевле, чем устроить концерт, к примеру, «Машины времени» и уж тем более Фила Коллинза. Для сравнения: Boney M с удовольствием выступят в России за 20 тыс. евро, а Baccara и Ottawan довольствуются и втрое меньшей суммой; гонорар же Фила Коллинза за сольник в Москве составил более 100 тысяч евро.

Для зрителей расходы промоутера не имеют значения. И, в сущности, тот факт, что звезды 80-х на Западе давно уже никакие не звезды, тоже не играет значимой роли. Большинство идет на концерт за атмосферой, за удовольствием, некоторые – за компанию. И в итоге довольными остаются все: и «отрывающаяся» российская публика, и приезжие артисты, на минуточку вновь превращающиеся в звезд, пусть и местечковых.

Back in the USSR

 НО ИНТЕРЕСНА и другая сторона этого явления. Российские исполнители времен перестройки тоже некогда были в большой цене за рубежом. Разумеется, имена Натальи Гулькиной, Юры Шатунова или Ромы Жукова не фигурируют в западных хит-парадах, и вряд ли рядовой европеец вообще что-то слышал об этих артистах. Однако они успешно гастролируют за границей, принося с собой частичку родины эмигрантам из России. После падения железного занавеса на Запад ринулась значительная волна эмиграции с просторов Советского Союза. И в сознании многих эмигрантов Россия остается именно такой, какой они ее покинули под песни «Ласкового мая» и «Кар-Мэн». Поэтому не удивительно, что эти артисты, мало волнующие массового российского слушателя, восторженно принимались живущими за рубежом соотечественниками.

Концерты российских исполнителей за рубежом сейчас стали рядовым явлением, таким же привычным, как туры по странам СНГ или выступления на закрытых частных мероприятиях.

«Зарубежные гастроли были большой экзотикой в 90-е годы, – рассказывает Вадим Казаченко, экс-солист группы «Фристайл», часто выступающий для эмигрантов. – Теперь это уже не так – до Америки долететь легче, чем, например, до Владивостока».

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