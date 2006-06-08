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Блондинками не рождаются?

№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Блондинками не рождаются?
Оксана Робски

 На днях уважили блондинок. В Новинском пассаже в Москве прошла церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька», ознаменовав тем самый новый локальный праздник с претенциозным названием – Всемирный день блондинок. Несколько десятков самых светлых голов, несколько десятков господ-любителей светловолосых барышень съехались вместе, чтобы провести время в блеске и гламуре. С подробностями – Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА.

 НЕКОТОРЫЕ острословы считают, что имитация интеллекта – это когда блондинка перекрашивается в брюнетку. Мы посетили светскую вечеринку, где брюнетка стала блондинкой. Премию «Суперблонди-2006» в конкурсе «Бриллиантовая шпилька» взяла бывшая брюнетка Оксана Робски. Писательница за несколько часов сменила цвет волос. Наверное, такая скорость принятия решений свойственна именно блондинкам. Блондинки – преимущественно знаменитые девушки – оперативно заполонили собой фойе и сцену Новинского пассажа, выпили большое количество коктейлей, позировали множеству фото- и видеокамер, разобрали все призы – все во имя себя, любимых.

 Казалось, немногие счастливцы-мужчины, которым достались приглашения на этот праздник блондинок, обалдели от такого количества красивых женщин. Пожалуй, самым спокойным был ресторатор Аркадий Новиков, которому не привыкать к обилию красивых женщин в своем окружении, в том числе по работе.

 Перед судейской коллегией, состоящей из девяти авторитетных мужчин, среди которых – режиссер Федор Бондарчук, журналист и публицист Сергей Рост, модельер Валентин Юда­шкин, фотограф Владимир Клавихо-Телепнев, стилист Александр Тодчук – стояла непростая задача: знаменитым блондинкам раздать 12 бриллиантовых шпилек, изготовленных российским ювелирным домом «Петр Привалов». Так, чтобы никому обидно не было.

 Полный зал Новинского пассажа, украшенный розовыми сердечками и импровизированными монетными деревьями, придирчиво следил за жюри. Время от времени за столиками в зале можно было услышать анекдоты про блондинок.

 Тем временем «Блондинкой в образе» признали «бедную Настю» актрису Елену Корикову, «Бла-бла-бла-блондинкой» – телеведущую «Красную Шапочку» Яну Поплавскую, «Блондинкой по заслугам» – актрису Светлану Светличную, которая недавно стала прабабушкой. «Блондинкой в шоколаде» была названа телеведущая Ксения Собчак, «Блондинкой с ногами» – лыжница Юлия Чепалова, «Блондинкой с припевом» стала Кристина Орбакайте. Гости и жюри долго обсуждали номинацию «Блондинка сверху» – за достижения в политике, победа в которой в конечном счете досталась политику Элле Памфиловой.

 Другая номинация – «Блондинка со штампом», которая предназначалась солидным замужним блондинкам, – имела не меньший успех среди собравшихся. Ее получила супруга депутата Госдумы и эстрадного артиста Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Среди тех, кто почтили своим присутствием это культурное мероприятие, мы встретили опытных и заслуженных ветеранок осветления локонов: актрис Светлану Немоляеву, Галину Польских, Лидию Федосееву-Шукшину (даму с прекрасным чувством юмора, которая иронично попросила дать ей номинацию «Нафталиновая блондинка»), жену Николая Караченцова Людмилу Поргину и нескольких представительниц Калининградского межрегионального общественного движения блондинок.

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