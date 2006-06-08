Трио «Дискотека авария» сделало «Четверо парней»

С ВЫПУСКОМ этой пластинки «аварий­цы» тянули почти пять лет: сначала раскру­чивали песни с суперуспешного предыдущего диска «Маньяки», потом пытались оправиться от смерти своего четвертого участника Олега Жукова. Когда хиты с «Маньяков» кончились, случилась еще одна беда: Алексею Серову едва не проломили голову бандиты, позарившиеся на его иномарку, и полгода ушло на восстановление. Поэтому новые песни на новой пластинке оказались, мягко говоря, в меньшинстве: грубоватая «Опа» с сэмплом из мультфильма «В синем море, в белой пене», «Серенада», дуэт с Жанной Фриске «Малинки», близкая сердцам молодежи «Паша Фейсконтроль» да безысходный рэп «Зло» (записанный, впрочем, еще с Жуковым).

Остальные композиции – либо уже известные радиосинглы («Если хочешь остаться», «Суровый рэп», версия «Неба» с «Моральным кодексом»), либо кавер-версии и песни из телепроектов («Страдания», «Мани», «Песенка разбойников»).

Но, несмотря на такое пестрое содержание альбома, высокое место «Дискотеки Аварии» на поп-Олимпе поколеблено не будет. Даже не в лучшей форме группа выдала куда более интересную работу, чем многие их коллеги, которых миновали все напасти.

Чувство юмора, умелое заимствование правильных звуков, стремительные перевоплощения из рэпперов в хард-рокеров и обратно в попсарей, да и групповая сплоченность «аварийцев» – все это обещает «Четверым парням» («АРС Рекордз») счастливую хит-парадную судьбу.