Кто украсит «Максидром-2006»?

ПЕРВЫЙ фестиваль «Максидром» состоялся в 1995 г., и его успех заставил шоу-бизнесменов о многом задуматься – оказалось, что народ хочет слушать не только попсу, но и русский рок. Вскоре после этого появились и специализированная радиостанция, и несколько других рок-фестивалей.

«Максидром», однако, не захотел быть одним из многих и изменил формат: с 2004 г. в фестивале участвуют крупные западные звезды. На сей раз в «Олимпийском» вместе с Дельфином, «Танцами минус», «Би-2», «Океаном Эльзы» и Brainstorm (уж позвольте музыкантов двух последних команд считать соотечественниками) на сцену поднимутся шведская команда Cardigans, Пит Мюррей, Fool’s Garden и проект Криса Корнера IAMX.

Все эти имена хорошо знакомы слушателям радио «Максимум». На афишах фестиваля также пропечатано многообещающее многоточие, под которым могла скрываться еще какая-нибудь зарубежная знаменитость. Покупая билет на «Максидром», публика высказывала предположения, что это будут Oasis, Travis или Green Day. По нашим данным, эти предположения в этом году не оправдаются, и хэдлайнером «Максидрома-2006» станет группа Cardigans. Что ж, хоровое распевание гимна водителей-камикадзе «My Favorite Game» будет не худшим способом провести ближайший субботний вечер.