Зачем нам это лето

Летние месяцы традиционно считаются для шоу-бизнеса «мертвым сезоном»: замирает концертная жизнь в залах и светская в клубах, не выходят диски, а поп-артисты в основном развлекают отдыхающую публику на курортах. Однако нынешним летом поклонникам разной музыки будет чем заняться. Во-первых, столица России в этом году попала в гастрольный маршрут многих западных звезд – от Стинга и Роджера Уотерса до Томаса Андерса и Таркана. Во-вторых, фестивали под открытым небом, в том числе выездные, будут проходить почти каждые выходные.

«Нашествия»



В 2000 г. «Наше радио» решилось организовать первый выездной open-air-фестиваль. Под слоганом «Главное приключение лета» состоялся трехдневный праздник русского рока «Нашествие» на ипподроме в Раменском. Позже фестиваль перенесли в гораздо более труднодоступное место – поселок Эммаус под Тверью, где с большим успехом прошли «Нашествия» 2004 и 2005. В этом году у руководства радиостанции возникли трения с промоутерами фестиваля, в результате чего последние решили устроить конкурирующий праздник.

Причем «Нашествие» на сей раз переедет из Тверской обл. в Рязанскую, а в Эммаусе состоится новый фестиваль. У организаторов хватило дипломатических способностей развести фестивали по срокам.

Фестиваль «Эммаус-2006» состоится 22 и 23 июля в Тверской области. Известно, что в нем примут участие группы «Сплин», «ЧайФ», «Алиса», «Король и шут», а также много молодых команд.

А «Нашествие-2006» переезжает в Рязань, на так называемый мыс Среди­земный на Оке. На Средиземном выступят «Аквариум», «Король и шут», «Би-2», «Сурганова и оркестр», «Ночные снайперы», «Ногу свело», «Алиса», «ЧайФ», «Кипелов», «Ария», «Агата Кристи» и т.д. Как видно, имена в обоих списках не очень отличаются. На «Нашествии», впрочем, будет три сцены, и не исключено, что какие-то интересные неожиданности встретятся зрителям там, где будут играть регги-, этно и «альтернативные» музыканты.

В выходные между двумя выездными фестивалями состоится тусовка для тех, кто хочет слушать музыку на воздухе: на Тушинском аэродроме в Москве пройдут «Крылья-2006». Наличие титульного пивного спонсора позволяет организаторам привозить заметных иностранных участников. На сей раз это будут Bloodhound Gang, Soulfly и Matmatah. Из наших на «Крыльях» выступят знакомые все лица – «Машина времени», «ЧайФ», Brainstorm, «Океан Эльзы», «АукцЫон» и др.

12 июня на аэродроме ЛИИ им. Громова подмосковного города Жуковский состоится неожиданный концерт с участием финских рокеров Rasmus. А на следующий день в Петербурге пройдет фестиваль «Стоп контрафакт», где сыграют те же Rasmus, а также Scorpions, Cardigans, Kosheen, Даррен Хейс, Земфира и др. Вместо первоначально заявленной Дворцовой площади акция перенесена на стадион им. Кирова, освободившийся после известия об отмене запланированного там концерта Rolling Stones.



Для тех, кому мало «Фабрик звезд»



НЕСМОТРЯ на практически круглогодичный поиск талантов на «Фабрике звезд» и «Народном артисте», в июле молодые дарования могут проявить себя еще на «Пяти звездах», «Славянском базаре в Витебске» и «Новой волне».

Конкурс молодых российских исполнителей «Пять звезд» явно был задуман Первым каналом как ответ конкурсу «Новая волна», проводимому Игорем Крутым. В прошлом году в Сочи победил дуэт «Сценакардия», в звезды, честно говоря, так и не выбившийся. Поговаривали, что организаторы мечтают перенести состязание в Юрмалу (вотчину «Новой волны»), однако, в конце концов, было объявлено, что конкурс пройдет на прежнем месте – в сочинском зале «Фестивальный» с 6 по 9 июля.

«Новая волна» состоится в юрмальском зале Dzintary 26–31 июля. Этот конкурс имеет международный статус: четверо из юрмальских конкурсантов – россиянин Дима Билан, украинка Тина Кароль, латыши Cosmos и израильтянин Эдди Батлер – с разной степенью успешности поучаствовали в «Евровидении–2006». Правда, большинство лауреатов и до «Новой волны» были достаточно известными артистами.

Увидеть соревнование и выступления гостей можно будет на канале «Муз-ТВ» и, возможно, на одном из федеральных телеканалов. Кроме определения лауреатов, у «Новой волны» есть еще одна интрига: один из сопредседателей конкурса Раймонд Паулс уже несколько лет грозится сложить свои полномочия, но пока не складывает.

С 7 по 14 июля в Витебске пройдет «Славянский базар» – уже пятнадцатый по счету. В Белоруссию многие ездят поностальгировать по СССР, а музыканты – видимо, по СЭВ. Россию будут представлять победители шоу «Народный артист» Алексей Гоман и Оксана Богословская.

