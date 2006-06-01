Кате Пушкаревой на СТС сменили пластинку

«Аргументы i время»: Почему в сериале «Не родись красивой» изменилась заставка? Вместо привычной, полюбившейся всем песни «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой звучит новая. Чей это голос за кадром? Уж не сама ли актриса Нелли Уварова запела?

СОЗДАТЕЛИ сериала «Не родись красивой»: Мы решили, что за те девять месяцев, в течение которых развивается история Кати Пушкаревой, она сама и другие герои сильно изменились. Катя, которая в старой заставке входила в офис ZIMALETTO в белых носочках и туфлях на каблуке, уже совсем не та наивная девушка. Ее облик изменился столь кардинально, что присутствовавший на съемках праздника компании певец Иракли героиню не узнал. Мало кто узнает в этой красивой девушке «гадкого утенка» Катю Пушкареву. Теперь ее зовут Екатериной Валерьевной! Недалек тот день, когда героиня окончательно превратится в прекрасного лебедя. Именно поэтому мы решили сменить заставку, а заодно и песню. Исполнительницу нового саундтрека, который, возможно, тоже станет хитом, зовут Аленой Высотской.