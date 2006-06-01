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ВСЕ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 Светские персонажи известны не только пристрастием к изящным искусствам и красивым женщинам. За один вечер они ухитряются посетить минимум два, а то и больше вечеринок, которых в приближении первого дня лета становится все больше. С подробностями – Анна АСТАХОВА, Надежда ПОМЕРАНЦЕВА, Алена АНТОНОВА.

 ЛЕТНЯЯ веранда бара «Консерватория» отеля Ararat Park Hyatt. Десятый этаж, стеклянные стены, многочисленные жаровни на свежем воздухе и потрясающий вид на Москву. С остекленного балкона виден фейерверк, устроенный в саду Эрмитаж клубом «Дягилев» по случаю годовщины журнала Strong man. Думаем, это место должно привлекать иностранцев, коих на приеме было очень много – как представителей ювелирных домов Англии и Франции, так и частных приглашенных.

 Гостей развлекали роскошью. «Сапфировая» линия David Morris представила желтые, коричневые, красноватые, рыжие, голубые, зеленоватые, а также розовые камни в огранке «бриолет». На этой вечеринке мы обнаружили главу компании «Дон-строй» Дмитрия Зеленова, бизнес-леди и актрису Ольгу Родионову, ресторатора Степана Михалкова, фэшн-продюсера Алексея Бокова, председателя совета директоров Международного банка развития Бориса Давлетьярова, тележурналистку Елену Хангу с супругом, политтехнологом Игорем Минтусовым. Гости угощались изысками кулинарии – черным ризотто, жареным мороженым, многочисленными экзотическими закусками в сочетании с махито разных цветов и вкусов.

 А вот режиссер Федор Бондарчук, модельер Игорь Чапурин, президент World class Clubs Ольга Слуцкер, коммерческий директор радиостанции «Серебряный дождь» Наталья Синдеева, соучредитель компании «Космос Золото» Сергей Зайцев, певец Богдан Титомир, продюсер Андрей Фомин были обнаружены нами в Одинцовском районе, в ресторане, тоже на летней веранде. Здесь гостей развлекали исполнители «Афро-шоу» и темнокожие барабанщики. С питанием обстояло неплохо: гостям помимо свежего подмосковного воздуха было предложено угощение в виде кабана на вертеле, мясо буйвола. И здесь гостям предлагали роскошь. Ведущий вечера – Иван Ургант – представил публике дорогое украшение из белого золота и бриллиантов общим весом более 8 карат от испанской марки Carrera y Carrera.

 В середине вечера случился аншлаг. Можно сказать, что присутствующие на собственной шкуре ощутили уже позабытое явление советского времени «давка» и «очередь». В рядах светской публики выделялись глава банка «Флора-Москва» Михаил Отдельнов (он же – президент российской Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга), владелец водочной корпорации «Русский стандарт» Рустам Тарико, Владимир Кильбург – продюсер фильма «Антикиллер», актрисы Алика Смехова и Мария Верник, Наталья Рогова – первый вице-президент Diners Club Russia, Антон Пак, управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг «Росбанка».
Любопытно, как среди собравшихся удалось кататься на своем восьмиместном велосипеде, подаренном губернатором Чукотки Романом Абрамовичем, известному клубному продюсеру Сергею «Гулливеру».

 Не менее интересно смотрелась и работа обслуживающего персонала вечеринки. Так, на входе гостей встречали полуобнаженные шоколадные красотки.

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