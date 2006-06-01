КОННЫЙ ИНТЕРЕС

Министр сельского хозяйстваи президент «Русской медиагруппы», гендиректор компании «Вымпелком»и гендиректор ММКФ, гендиректор холдинга «Каро Премьер»и президент «Русского золота»– компания из таких уважаемых мужчин была в минувшее воскресенье на Московском ипподроме. Несмотря на прохладу, господа пришли на скачки «Гран-при Радио Монте-Карло».

ЛЮБОВЬ к скачкам особенно хороша, когда подпитывается азартом игрока. Обязательным условием визита на воскресные скачки была соответствующая форма одежды. Напомним, что в чопорном английском обществе непринужденный дресс-код (Casual travel) означает: поплиновую сорочку, жемчужно-серый жилет с пятью пуговицами; однотонный галстук, жакет из шерстяной фланели, брюки со стрелкой. Однако сильные мира сего в Москве обошлись костюмами светлых тонов или удлиненными пальто. В пальто, например, был директор по развитию Bosco Di Ciliegi Константин Андрикопулос. Но казусы из-за дресс-кода все-таки случились. Так, например, Виктора Вексельберга, совладельца ТНК ВР, охрана не хотела пускать: «Не по сезону выглядите». Но все обошлось, и он присоединился к любителям лошадей и светской жизни, среди которых были и глава Телеакадемии Владимир Познер, и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун, и глава «Дон-Строя» Дмитрий Зеленов, и председатель совета директоров ИФД «Капиталъ Страхование» Юрий Цховребов.

Но вернемся к охране. У силовиков ипподрома в этот день было много неожиданностей. Приезжает Геннадий Селезнев, депутат Госдумы. Все хорошо, но слуга народа пришел не один, а в компании с заместителем руководителя Главного управления по делам молодежи Королевства Саудовская Аравия, принцем Наввафом Бен Фейсалом и компанией из тридцати сопровождающих. Секьюрити обомлели. Нет, не потому что дикие и принцев никогда не видели. А потому что работа в строгости, а тут приходит «Селезнев плюс один», а с ними – толпа. И как отказать принцу и депутату? «Это со мной», – небрежно бросил господин Селезнев охране и проследовал в шатры для VIP-ов. К чести иностранцев, они активно болели за жеребцов чистокровной верховой породы и выиграли около тысячи долларов. Рядом с этой компанией был почти незаметен Вячеслав Фетисов, глава Федерального агентства по физкультуре и спорту. В целом «Гран-при Радио Монте-Карло» с призовым фондом в 320 тыс. руб. завершился победой жеребца по кличке «Серый кардинал». Кузяев Андрей, глава компании «LUKOIL overseas», «заработал» на этом 3 тыс. рублей. Призовой фонд разделили на равные части между владельцем, жокеем и тренером жеребца.

Не стоит думать, что скачками интересуются лишь мужчины. Слабая половина человечества в этот день не просто смотрела на скачки и выступления джигитов, но и демонстрировала чудесные шляпные конструкции. Светские дамы – барышни творческих профессий – Анита Цой, Ева Польна, Дана Борисова, Ксения Собчак, Мария Голубкина, Наталья Подольская, Аня Семенович, Юля Ковальчук, Жанна Фриске, Ольга Орлова – привлекали взоры собравшихся «домашними шляпными заготовками». Дело в том, что шляпку можно было купить и при входе (от 10 до 20 тыс. рублей). Но продавцы просчитались: к этому мероприятию девушки готовились задолго.

Был на ипподроме и еще один необычный гость – режиссер Александр Стриженов. Пока все «болели» за лошадей, выпивали за здоровье и активно общались, он работал – снимал свой новый фильм «Любовь-морковь» в окружении позирующих шляпок. Вокруг мелькали «светские персоны» – Кристина Орбакайте с Ми­­­­­­­­­­­хаилом Земцовым, Николай Бас­­­­­­­­­­­­ков со Светланой Шпигель, Сер­­­­­­­­­гей Мазаев, Николай Фо­мен­ко.

Алена АНТОНОВА,

Анна АСТАХОВА.