Кто заставил смеяться Кремль?

Грандиозная по своим масштабам акция неизменно сопровождается зрительским аншлагом. На праздник настоящей русской песни приезжают тысячи людей со всей России. Еще бы! Ведь на сцене в этот день специальные гости - лучшие и любимые народом артисты, чьи песни звучат на волнах «хорошего радио» и помогают всем нам, как говорится, «строить и жить». Состав участников концерта впечатлял самого искушенного зрителя: легендарные «Братья Жемчужные» и мастер жанровой песни из Нью-Йорка Михаил Гулько, первопроходец кавказского шансона, знаменитый Бока и неподражаемая Люба Успенская, мужественный Александр Розенбаум и искрометный, яркий, словно краски на полотнах Ван Гога, - Боба Грек.

Едва ли найдутся слова, чтобы передать тот заряд положительной энергии, настроения, которое публика получила от выступления исполнителя с интригующим сценическим именем Боба Грек, но я все же попытаюсь поделиться с вами своими впечатлениями.

Под занавес второго отделения, когда концерт, как говорят музыканты, идет на «коду» и люди в зале ждут самого интересного, на сцене появился…

«Боб Марли» - не поверили своим глазам сидящие в зале. Нет! Перед публикой возник он - Боба Грек. В умопомрачительном элегантном костюме цвета красного вина, с шикарной улыбкой на приветливом лице и… с дредами на голове.

Зал лег. Такого никто не ожидал.

На сцену вышли музыканты, балет. И шансонье исполнил забойную композицию «Дело было вечером…». Блестящая аранжировка с жестким гитарным драйвом, выполненная на стыке музыкальных стилей, где слышались ритмы регги и «раскаты рока», удивительным образом гармонировала с текстом, написанным Ильей Резником.

Несомненный артистизм, талант и искренность исполнителя были сразу восприняты публикой «на ура». Боба Грек пел, шутил, общался с залом с легкостью и обоюдным удовольствием. С последним аккордом поздравить Бобу с получением премии «Шансон года» на сцену поднялся Илья Резник. «Чем славен XXI век? Тем, что родился Боба Грек», - таков был мгновенный экспромт знаменитого поэта. После этих слов он подошел к шансонье, снял с его головы парик из дредов, надел вместо них «фирменную» Бобину кепочку и сказал: «Так тебе больше идет!» Публика хохотала и радовалась. Под овации Боба Грек уносил со сцены свою награду - золотой гриф гитары на матово мерцающем уральском малахите. Он мог быть уверен - это не просто красивый сувенир, это подлинный символ народного признания и любви.

«Шансон для меня - это все краски души!» - обозначил некогда свое отношение к жанру Боба Грек. «Рисуйте» больше, маэстро, ваши музыкальные картины делают мир ярче и интересней!