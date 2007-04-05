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Кто заставил смеяться Кремль?

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Максим КРАВЧИНСКИЙ ]

Кто заставил смеяться Кремль?
Триумф Бобы Грека на кремлевской сцене

 Грандиозная по своим масштабам акция неизменно сопровождается зрительским аншлагом. На праздник настоящей русской песни приезжают тысячи людей со всей России. Еще бы! Ведь на сцене в этот день специальные гости - лучшие и любимые народом артисты, чьи песни звучат на волнах «хорошего радио» и помогают всем нам, как говорится, «строить и жить». Состав участников концерта впечатлял самого искушенного зрителя: легендарные «Братья Жемчужные» и мастер жанровой песни из Нью-Йорка Михаил Гулько, первопроходец кавказского шансона, знаменитый Бока и неподражаемая Люба Успенская, мужественный Александр Розенбаум и искрометный, яркий, словно краски на полотнах Ван Гога, - Боба Грек.

 Едва ли найдутся слова, чтобы передать тот заряд положительной энергии, настроения, которое публика получила от выступления исполнителя с интригующим сценическим именем Боба Грек, но я все же попытаюсь поделиться с вами своими впечатлениями.

 Под занавес второго отделения, когда концерт, как говорят музыканты, идет на «коду» и люди в зале ждут самого интересного, на сцене появился…

 «Боб Марли» - не поверили своим глазам сидящие в зале. Нет! Перед публикой возник он - Боба Грек. В умопомрачительном элегантном костюме цвета красного вина, с шикарной улыбкой на приветливом лице и… с дредами на голове.

 Зал лег. Такого никто не ожидал.

 На сцену вышли музыканты, балет. И шансонье исполнил забойную композицию «Дело было вечером…». Блестящая аранжировка с жестким гитарным драйвом, выполненная на стыке музыкальных стилей, где слышались ритмы регги и «раскаты рока», удивительным образом гармонировала с текстом, написанным Ильей Резником.

 Несомненный артистизм, талант и искренность исполнителя были сразу восприняты публикой «на ура». Боба Грек пел, шутил, общался с залом с легкостью и обоюдным удовольствием. С последним аккордом поздравить Бобу с получением премии «Шансон года» на сцену поднялся Илья Резник. «Чем славен XXI век? Тем, что родился Боба Грек», - таков был мгновенный экспромт знаменитого поэта. После этих слов он подошел к шансонье, снял с его головы парик из дредов, надел вместо них «фирменную» Бобину кепочку и сказал: «Так тебе больше идет!» Публика хохотала и радовалась. Под овации  Боба Грек уносил со сцены свою награду - золотой гриф гитары на матово мерцающем уральском малахите. Он мог быть уверен - это не просто красивый сувенир, это подлинный символ народного признания и любви.

 «Шансон для меня - это все краски души!» - обозначил некогда свое отношение к жанру Боба Грек. «Рисуйте» больше, маэстро, ваши музыкальные картины делают мир ярче и интересней!

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