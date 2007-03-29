Кино, тюльпаны и длинноногие блондинки

- Саша, чем тебя привлек этот сюжет? Это чистой воды кассовое кино, а не авторское, которое ты давно мечтаешь снимать?

- Отечественная комедия практически отсутствует на афишах кинотеатров. И если она получается, это выгодно и продюсерам, и режиссерам. Да и артистам играть в таком фильме одно удовольствие. Комедия - тут не схалтуришь.

- Этот фильм - красивая сказка для взрослых. И какова ее мораль?

- Любовь не терпит лени. Если ты начинаешь лениться тратить на нее свою душу, то она превращается в любовь­-морковь. Это мой личный опыт. Я очень боюсь девальвации любви и стараюсь на экране прожить то, чего не хотел бы испытать в жизни.

- Как же надо бороться со своей ленью в любви?

- Постоянно воздвигать пьедесталы для предмета своей любви. Все время удивлять, не давать привыкнуть к себе одинаковому. Меняться, менять мир вокруг себя. Думаю, любые отношения развиваются по синусоиде - за пиками обязательно следуют падения. Нужно стараться минимизировать спады, а взлеты, наоборот, делать более продолжительными и крутыми. На этих эмоциональных подъемах в семье рождаются дети, происходят творческие победы и так далее. А на спадах, если полениться, можно разбежаться в разные стороны и ошибиться.

- Я слышал, что во время съемок были какие-то чрезвычайные происшествия?

- Финальная сцена должна была сниматься под водой, и чуть ли не в самый последний момент выяснилось, что Кристина панически боится воды. Это была катастрофа. Были долгие уговоры, споры и даже слезы. Я рассказывал про филиппинских старушек, которые плавают стометровки под водой без акваланга, а Кристина отвечала: «Может, им это нравится, а я этого не люблю!»

- Твоя супруга Екатерина Стриженова тоже хотела сыграть эту роль?

- Как и любой актрисе, ей было бы интересно сыграть роль, далекую от своего привычного образа и амплуа. Но для меня Катя не могла быть убедительной в роли мужчины, поскольку она мать моих детей, женщина, с которой я живу больше 20 лет. Катя говорила, что согласна участвовать в пробах на общих основаниях, но я ей не разрешил. Не потому что она не смогла сыграть, а из-за моего субъективного восприятия своей жены.

- Между прочим, говорили, что этот фильм ты начал снимать, когда ваш брак с Катей дал трещину.

- Могу объяснить, откуда пошли такие слухи. Когда журналисты узнали, что я снимаю кино про развод, тут же выдумали и наводнили свои газеты статьями о том, что я будто бы расхожусь с Катей.

- А какой этап на самом деле переживает ваш брак - взлет или спад?

- Наверное, взлет, потому что Катя мной гордится. Хотя, вот так вот декларировать: «У нас все хорошо!» - это глупо. И словами все равно невозможно передать ту замечательную атмосферу, которая царит у нас дома. Во многом благодаря тому, что в Кате помимо красоты и таланта есть еще гипертрофированное чувство материнства. Да и многое другое, чего нет в остальных. У нас полное взаимопонимание. Порой она отвечает на мой вопрос, прежде чем я успеваю его задать. Нам не скучно вместе, хотя мы очень разные.

- Как ты реагируешь на длинноногих 18­летних блондинок?

- Как нормальный мужчина, поворачиваю голову и провожаю их взглядом. И в этом нет ничего предосудительного. Если бы я этого не делал, это означало бы, что я идиот или импотент.

- Злые языки утверждают, что ваш брак с Катей был заключен по расчету, потому что она вышла за сына известного актера, а ты женился на дочери партийной аппаратчицы.

- Даже самой маленькой доли правды здесь нет, потому что никакой материальной выгоды из нашего брака ни Катя, ни я не получили. Мы женились на первом курсе института, и нам на свадьбу не подарили «мерседес» или московскую квартиру. Жили то у одних родителей, то у других. И не так уж много в нашей стране зарабатывали народные артисты, и не такого уж большого уровня партийным функционером была Катина мама. Сначала в ЦК, потом в Аппарате президента она работала с населением, то есть читала немыслимое количество писем, которые люди, как в последнюю инстанцию, присылали в Кремль. Будучи человеком ответственным, занималась судьбой каждого респондента до конца, то есть практически каждое дело доводила до суда или другой вышестоящей инстанции. Поэтому Катину маму мы видели только поздно вечером и рано утром.

- С Катей вы познакомились в 14 лет на съемках фильма «Лидер». Остались какие-то яркие романтические воспоминания о первом периоде вашей влюбленности?

- Разумеется. Например, памятный эпизод с тюльпанами. Приближался Катин день рождения. Мы были знакомы только месяц, и мне хотелось произвести на девушку впечатление. Но я - школьник, денег на роскошный букет конечно же не имел. Поэтому решил срезать несколько тюльпанов на центральной площади. Орудовал ножницами перед памятником Ленину, вошел в кураж и срезал все до единого цветочка. Охапку тюльпанов принес Кате часов в семь утра, и она была в полном восторге. Днем, когда наша съемочная группа проезжала мимо памятника, вокруг которого не осталось ни цветочка, в автобусе поднялся жуткий хохот.

- А что за история с тайным венчанием?

- За неделю до женитьбы мы с Катей тайно обвенчались. Об этом знала только моя мать. Ночь, свечи - все было романтично и таинственно. Про венчание мы никому не рассказали потому, что в те времена это не приветствовалось. К тому же Катя была активной комсомолкой, а ее мама работала в Кремле и не дай бог узнала бы об этом шаге дочери!