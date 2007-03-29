«Земфира.DVD»

На диске представлена подборка из 11 видеоклипов Земфиры. Или, если угодно, хроника ее непростых взаимоотношений с клипмейкерами. Историю эту, впрочем, зрителю предлагается восстановить самостоятельно - никаких объяснений типа «и тогда он сказал, что видит это так, а у меня не было сил спорить» DVD не содержит. Как не содержит он и любых других дополнительных материалов: в последнее время Земфира в общении с поклонниками перешла на сугубо деловой тон - вот, мол, вам клипы, и делайте с ними что хотите. Что ж, можно обойтись и без подсказок, чтобы увидеть в большинстве роликов серьезный дисбаланс звукоряда и видеоряда. Крайние случаи этих разногласий вообще не вошли в подборку: так, самый первый и нигде не показанный клип «СПИД» вряд ли когда-нибудь выйдет даже в виде раритета. Другие ранние видео имели успех только потому, что публика готова была слушать эти песни под любую картинку, даже аляповатую, странную, бессмысленную: включите сейчас «Ариведерчи» и «Почему?» - поймаете себя на мысли, что смотреть это практически невозможно. Еще хуже стало, когда не самые сильные произведения Земфиры взялись экранизировать режиссеры, стремящиеся больше к самовыражению, чем к сотворчест­ву: самовыражение между тем свелось к использованию унылых желто-зеленых светофильтров, что не пошло на пользу ни песням, ни репутации клипмейкеров. Уж если экспериментировать, то так, как Виктор Вилкс, подложивший под трек «Бесконечность» бесконечные документальные кадры. Что они символизировали, неведомо, но на эту тему можно хотя бы спорить. Безоговорочно хороши и рекомендуются к просмотру/пересмотру клипы Павла Владимирского «Хочешь» и «ПММЛ»: они и настроение песен передают, и видеоряд предлагают спокойный и глубокий. Последние четыре клипа в подборке, в том числе и бонусный «Итоги», который по ТВ еще не шел, сделала Рената Литвинова. По этим роликам видно, что ей очень нравится снимать Земфиру, она умеет делать это красивее других режиссеров, но каких-то сценарных идей здесь явно не хватает. Так любой поклонник может представить себя автором клипа, включив любимую песню Земфиры и под музыку переводя взгляд с одного ее постера на другой.