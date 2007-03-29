Елена Погребижская – «Исповедь четырех»

Солистка группы «Бутч» Елена Погре­бижская тряхнула стариной, вспомнила свою журналистскую карьеру и написала книгу о трех певицах - Ирине Богушевской, Светлане Сургановой и Умке. Принцип подбора героинь остался непроясненным, но ни с одной из них Бутч не прогадала: у каждой нашлось что рассказать и чем удивить. Удивила и сама Погребижская: можно по-разному относиться к ее музыкальным экзерсисам, но журналистка она по-прежнему первоклассная. В начале работы над книгой ни Богушевская, ни Сурганова, ни Умка совершенно не собирались откровенничать перед коллегой, в лучшем случае относясь к ней с профессиональной вежливостью интервьюируемого, а в худшем - сухо и подозрительно. Постепенно этот лед был растоплен - для Погребижской ее героини оказались не просто объектом интервью или золотой жилой для раскапывания сенсаций, она вкладывала в общение душу и искренний интерес; может быть, поэтому дамы в конце концов и раскрылись перед ней максимально. Главная ценность книжки - ее будет интересно читать не только поклонницам Богушевской, Сургановой и Умки. Наоборот, предвижу, что многие, даже не дочитав главу про ту или иную героиню, побегут в магазин за их музыкой или постараются хотя бы найти ее в Интернете. Все трое - очень интересно мыслящие особы, и у каждой в жизни были почти неразрешимые трудности, которые удалось преодолеть. Ирина рассказывает, как ей жилось после автокатастрофы с одной рукой (правая не функционировала вообще), а также о сложностях, подстерегающих на жизненном пути умную и талантливую женщину. Светлана вспоминает о своей борьбе с онкологическим заболеванием и тяжелом увольнении из «Ночных снайперов». Анна (Умка) излагает основы философии хиппи и объясняет, как в ней уживаются серьезный филолог и свободолюбивый музыкант. Писательница изо всех сил пытается догнать своих героев, вклиниваясь с собственными замечаниями, превращая монологи в диалоги, но не откровенничая. Из реплик Погребижской складывается впечатление, что окончательный вид «Исповеди четырех» сложился сам собой, случайным образом, местами, возможно, вопреки воле автора. Может, так и было. Может, так и надо.