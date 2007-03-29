Памела приедет к медведю
№ 13(47) от 29.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Памела Андерсон, о прелестях которой уже стали забывать, вновь стала популярной в России после скандального фильма «Борат». Очевидно, поэтому ее пригласили вести церемонию вручения кинонаград «MTV Россия». 19 апреля вместе с Иваном Ургантом (!) она выйдет на московскую сцену, чтобы объявить победителей в нестандартных MTV-шных номинациях - «Лучший злодей», «Лучшая драка», «Лучший поцелуй» и т.п. Говорят, что Памела согласилась участвовать в этой церемонии, когда узнала, что эмблемой мероприятия является медведь. Ведь помимо званий актрисы, модели и носительницы беспримерного бюста она позиционирует себя как защитница прав животных! «Кинонаграды MTV» - переложение на национальную почву идеи MTV Movie Awards, прославившейся на весь мир жесткой пародийностью и предоставлением права выбора лучших в мире кино самым широким слоям молодежной киноаудитории.
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