Ноэл Гэллахер (OASIS)

У группы «Дети» была забавная песенка «Пол-Маккартни» - под половинкой Маккартни текст подразумевал якобы приехавшую в СССР его жену Линду, которая на самом деле у нас никогда не была. Не была у нас и одна из икон брит-­попа - группа Oasis. Но ее половина до Москвы все же доберется. В Россию едет старший из братьев Гэллахеров, 39-летний Ноэл, в сопровождении гитариста Oasis Джема Арчера. Пол-­«Оазиса» выступят с полуакустической программой, исполнив многие знакомые песни в камерной атмосфере. Концертный тур дуэта приурочен к выходу сборника лучших песен Oasis «Stop The Clocks». Ноэл и Лайэм Гэллахеры долгое время не соглашались издавать компиляции, заявляя, что все их «бестники» будут выходить только после распада группы. В конце концов их удалось уговорить опубликовать «грейтест хитс», не дожидаясь роспуска коллектива. После релиза диска Ноэл и Джем Арчер решили устроить пару концертов, но так втянулись в это дело, что добрались даже до Москвы.

В России музыка Oasis вряд ли принадлежит к разряду остро любимой и цитируемой. Однако исполнителей «с судьбой» здесь всегда уважали, а с этим у Гэллахеров все в порядке. Манчестер­ские пролетарии, благодаря песням ставшие миллионерами, влипали в истории, скандалили с коллегами и друг с другом, рассорились с огромным числом британских музыкантов, обозвав Робби Уильямса «жирным танцором», а Фила Коллинза - словом, которое в приличной газете употребить никак нельзя. Из простодушных высказываний музыкантов Oasis можно было бы составить увесистый цитатник, мы же ограничимся несколькими фразами из арсенала будущего московского гостя Ноэла Гэллахера: «Я употребляю кокаин, и это социальная проблема»; «Я больше не разговариваю с братом. Наше общение всегда заканчивается дракой»; «Я не старею, и со временем моя музыка только улучшается».