Алена Апина – «Самолет на Москву»

Заслуги Алены Апиной перед отечественной попсой давно позволяют ей застолбить вечное участие в любых ретро-фестивалях. «Леха», «Ксюша», «Бухгалтер», «Американ бой», «Узелок» и «Электричка» - этим песням времен группы «Комбинация» и начала сольной карьеры ее бывшей солистки гарантировано хоровое подпевание на много лет вперед. Апина не ограничивается старым багажом и пусть нечасто, но выпускает новые альбомы. В «Самолет на Москву» вошли два ремикса на апинскую «классику» и 11 свежих песен. Обработке ди-­джея Смэша подверглись «Бухгалтер» и «Ксюша», и результат вышел довольно спорным: ди-­джей с певицей стремятся уйти дальше от «лоходэнсовых» оригиналов, а слушатель, скорее всего, из ностальгических соображений предпочел бы аутентичное звучание. В любом случае эти экспонаты «лавки древностей» остаются самым ярким впечатлением от альбома - ведь, как завещал великий Штирлиц, запоминается последнее: ремиксы эти припасены на самый финал, и все еще потрясенная силой рифмы «Ксюша - из плюша» и ушедшим из языка словом «рэкетер» публика забудет все, что звучало на этом диске до «классики». Апинские новинки вряд ли вызовут подобие ксюшево-­плюшевого резонанса: это довольно непритязательная, хотя и не раздражающая попса, собранная с миру по нитке у известных и неизвестных эстрадных авторов-ремесленников. Апина четко придерживается своей ниши, не ища в отличие от иных коллег сомнительной славы от перепевок Виктора Цоя или сотрудничества с вышедшими в тираж иностранными рокерами. Апина занимается привычным делом, которое у нее неплохо получается: поет простенькие песни с предсказуемыми сюжетами и рифмами. Они звучат довольно трогательно, хотя и выветриваются из сознания через минуту после прослушивания.