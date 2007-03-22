Настоящий герой времени, Владимир Высоцкий до сих пор тревожит нас трагизмом своей жизни и глубиной творчества. Хотя его день рождения был уже давно, а до годовщины смерти еще долго, концерт «Галактика Высоцкого», видимо, должен был продемонстрировать, что выдающихся людей вспоминают у нас не только, что называется, «к дате».

В «Галактику» Высоцкого попали самые разные артисты: Григорий Лепс, Оскар Кучера, Алексей Глызин, Сергей Шакуров, Галина Хомчик, Дмитрий Певцов. Наверное, единственным разочарованием для зрителей стало то, что в эту «Галактику» не вошли такие значившиеся на афише громкие имена российского шоу-бизнеса, как Иосиф Кобзон, Вячеслав Добрынин, Алена Апина, Дмитрий Маликов, Катя Лель. Поэтому можно сказать, двойная ответственность легла на плечи тех, кто все-таки приехал и выступил.

И они с этой ответственностью справились «на ура». Новая звезда нашей эстрады певица Стелла Джанни в очередной раз продемонстрировала публике глубокую и проникновенную манеру исполнения, театрально и красочно выступив с известной песней Высоцкого «Беда».

Один из самых популярных исполнителей шансона Боба Грек разыграл в сопровождении акробатов и клоунов невероятный по энергетике и краскам спектакль на знаменитую песню Высоцкого «Диалог у телевизора». Он вдохнул жизнь в образ «Вани» в кепке набок, который Владимир Высоцкий описал стихами.

Никита Джигурда, который был призван «зажечь» зал в самом начале концерта, наглядно показал, что песни Высоцкого при желании можно положить не только на ритм простой акустической гитары, но и на созвучие целых трех электрогитар, ударных и синтезатора. Группа «Уматурман» приятно удивила собственной песней, непретенциозной, трогательной и искренней, в которой одним из героев оказался сам бард.

Ведущий концерта Валерий Золотухин прочел простые и искренние монологи своего друга, которые тот произносил во время выступлений.

Владимир Высоцкий был и вот уже 27 лет остается центром целой галактики, в которую стремятся попасть все новые «звезды». Его имя давно стало символом борьбы, жажды перемен и удивительной широты души и таланта.