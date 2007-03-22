Каждый год – под венец

- Н

едавно вы получили государственную награду - Орден Почета. Как ощущения?

- Я никогда не лоббировал свои интересы в наградном отделе. Орден - оценка моей деятельности. Представляете, самый центр России - Кремль, потрясающе красивый зал, вокруг - достойные люди. Когда мой девятилетний сын Филипп узнал, что я собираюсь на церемонию, он был поражен: «Папа, ты увидишь президента? А я могу с тобой пойти?» - «К сожалению, не можешь, сынок. Туда приглашают только тех, кто получит награду». Но сын не унимается: «А президент тебе руку пожмет?» «Надеюсь», - отвечаю. Он попросил: «Когда будешь жать руку, скажи ему, что и от меня тоже!» Я пообещал. А там такая особенность: некоторые награды - на ленточке. Их вручение проходит очень быстро. А у меня такой орден, который нужно прикрепить к лацкану. И вот за это время я Владимиру Владимировичу всю историю и рассказал. Он улыбнулся: «Тогда вдвойне крепче надо пожать».

- Говорят, что вы стали членом Общественного совета при Министерстве обороны...

- Я вошел в этот Совет по приглашению министра обороны России Сергея Иванова и являюсь членом комитета, который будет заниматься вопросами культуры, идеологии и религии. Мне это особенно близко, потому что за моими плечами опыт создания таких концертных программ, как «Господа офицеры», «Песни Победы» и другие.

- А как сегодня поживает ваш сын Родион? На музыкальный Олимп возвращаться не собирается?

- Сейчас для Родиона на первом месте бизнес. Он работает в крупной строительной фирме. Я был приятно удивлен, когда на концерте, посвященном моему 55-­летию, после того как Родион вышел и спел одну песню под гитару, без аранжировки, зрители не отпустили его, пока он не спел еще две!

- У вас подрастает дочь Марианна. Хотите, чтобы она стала певицей?

- Не знаю... Пока у нее такой мощный голос, как у Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра», аж уши закладывает!

Не так давно мы сняли видеоклип на песню «Доча». Кстати, его сценарий нам подсказала Марианна. Когда она начала ходить, то постоянно строила кому-то невидимому рожицы. Когда мы спросили, кого же она видит, Марианна ответила, что дядю. Знающие люди объяснили нам, что до определенного возраста все дети видят ангелов, а когда вырастают, то забывают про них. И в моем клипе маленькая девочка, которую играет Марианна, видит ангела, которого не замечают взрослые.

- Олег, у вас публичная профессия, множество поклонниц. При этом о вас всегда говорят, как о примерном семьянине, любящем супруге. Раскройте секрет вашего семейного счастья.

- Наши с Марусей отношения все время развиваются. Нам не скучно жить - и это самое главное. Недавно мы ездили отдыхать на десять дней на Мальдивы, без детей. Я кайфовал буквально каждый день. Мы любовались закатом, радовались каким-то цветочкам. Вели себя абсолютно как дети, но это было здорово.

- Говорят, что вы каждый год в день свадьбы заново регистрируетесь в разных странах мира. Зачем?

- Каждый раз мы проживаем эти счастливые моменты заново. Ощущения просто потрясающие. Советую всем попробовать!

- В этом году вы уже регистрировались?

- В этом году еще не успели. Но ведь только начало марта на дворе, думаю, до конца года еще успеем.

- У вас есть увлечения, помимо творчества и семьи?

- Люблю теннис, горные лыжи. Обожаю фотографировать, а потом редактировать кадры на компьютере. Несколько моих работ даже на фотовыставке были представлены.

- А как обстоят дела с культурной жизнью?

- В России попасть, например, в музей незамеченным для меня практически невозможно. Недавно решил зайти в Третьяковскую галерею. Так ко мне все время подходили группы детей и просили сфотографироваться, как будто я был частью экспозиции. За границей проще. Там меня редко узнают, поэтому я могу свободно наслаждаться искусством. Хотя в Лувре меня все же заметили русские туристы. Только я сосредоточился на экспонате, как приш­лось давать автографы.

В кино не был давно. Не люблю, когда в зале начинают шептаться: «Смотрите, Газманов с женой в десятом ряду сидят...» У меня дома есть замечательный домашний кинотеатр.