Развод по-шоубизнесовски

Желание привлечь к себе внимание за счет какого-нибудь крупного скандала свойственно многим российским звездам, но иногда эти скандалы возникают и помимо их воли. Нередко они сопровождают расставание звезды со своим продюсером. К сожалению, артистам и продюсерам не всегда удается «развестись» цивилизованно, и тогда начинаются долгие судебные разбирательства с взаимным швырянием комками грязи друг в друга.

Ярким примером таких разборок стал уход старого состава группы «Премьер-министр» из возглавляемого Евгением Фридляндом продюсерского центра FBI Music, всколыхнувший музыкальную общественность осенью 2005 года. В надежде подстраховаться от будущих судебных исков музыканты даже зарегистрировали в Роспатентбюро товарный знак «Премьер-министр», но г-н Фридлянд все равно подал в суд и... выиграл. Судебный процесс между главой FBI Music и его бывшими подопечными продолжался больше года. Продюсер не только отсудил у взбунтовавшихся певцов название группы, но и заставил их выплатить все договорные неустойки и компенсировать судебные расходы. Артисты пытались продолжить работать под новым названием «Группа ПМ», но их и здесь ждала неудача. Аббревиатура «ПМ», как выяснилось, тоже принадлежала продюсерскому

центру Фридлянда, который, вдохно­вившись своим судебным успехом, вдобавок потребовал с музыкантов компенсировать ему материальный ущерб, связанный с подбором новых исполнителей на вакантные места в новом «Премьер-министре».

Как правило, в роли истца выступают сами продюсеры, однако бывают и исключения. Первый опыт Дмитрия Маликова в области продюсирования закончился тем, что бывшие подопечные из группы «Плазма» подали на него в суд. Разочаровавшись в продюсерских талантах г-на Маликова, «Плазма» решила отправиться в самостоятельное плавание, однако продюсер не захотел отпускать артистов по-хорошему. Он предложил им продлить контракт, а получив отказ, объявил, что название «Плазма» (Plazma) зарегистрировано на него, и запретил участникам группы выступать под этим именем (под которым, надо заметить, они были известны еще у себя в родном Волгограде). До суда, к счастью, дело так и не дошло - музыкантам удалось договориться с Маликовым, и в обмен на денежную компенсацию они получили бренд в свое полное распоряжение.

Бывает и так, что драка происходит не между самими артистом и продюсером, а между бывшим продюсером и нынешним, а сам артист вроде бы и ни при чем. Примером может служить история Димы Билана, ушедшего после смерти своего продюсера Юрия Айзеншписа из его компании Star Pro. Новое руководство Star Pro не смогло договориться с представителями певца относительно дальнейшего развития проекта «Дима Билан» и «на всякий случай» объявило о «творческой смерти» исполнителя. Вот только его новый продюсер Яна Рудковская, поддерживаемая своим мужем - братом супруги мэра Москвы Виктором Батуриным, - оказалась не лыком шита и быстро расставила всех по местам, сохранив Диму Билана для его многочисленных поклонниц.

Но что ни говори, самые душераздирающие разборки происходят, когда артиста и продюсера связывали близкие, а то и семейные отношения. Не успели еще утихнуть страсти по поводу разрыва Валерии с Александром Шульгиным, как общественность узнала об еще одной жертве семейно-продюсерского произвола - певице Жасмин, якобы жестоко избитой своим мужем Вячеславом Семендуевым. На этот раз суд оказался на стороне жертвы, и артистке помимо развода удалось получить не только раскрученное имя и репертуар, созданный для нее композиторами в годы ее супружества (понятное дело, на деньги экс­-супруга), но и кругленькую сумму со многими нулями.

Чуть хуже обстоят дела у Кати Лель с ее бывшим продюсером Александром Волковым. Устав от его опеки, певица тоже попыталась вырваться на свободу, но не тут-то было. Тверской суд обязал артистку выполнять условия договора, подписанного между ней и ее бывшим продюсером, по условиям которого ей запрещено выступать без согласия г-на Волкова. Учитывая, что действие договора распространяется до 2014 года, творческие перспективы г-жи Лель выглядят довольно безрадостно. Впрочем, исполнительница не теряет надежды добиться решения суда в свою пользу, а ее представители готовят кассационную жалобу в Верховный суд, так что дело еще не закончено.