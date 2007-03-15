Серебряные страдания

На песенный конкурс «Евровидение» от России может отправиться малоизвестная девичья группа под названием «Серебро». Отборочная комиссия, услышав представленную девушками песню, пришла в восторг. В ней поется про девичьи страдания, но настолько зажигательно, что очередное серебро (после Алсу и Билана) «Серебру» получить будет несложно. Девушек зовут Марина, Оля и Лена (Елена Темникова из последней «Фабрики звезд»). «Отец» группы Максим Фадеев обескуражен возможным выдвижением своих подопечных на главную европейскую сцену. Он утверждает, что собирался «давать им ход» не раньше следующего года.