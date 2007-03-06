Во всем виноваты DOLCE&GABBANA

- Жанна, вы как-то пошутили, что книгу «Алые паруса» нужно запретить читать молоденьким девушкам, потому что она слишком романтичная. Или это все же не совсем шутка?

- Романтичные девушки сегодня обречены на муки и страдания. Они, как русалочки Андерсена, бродят по замершей земле отчизны, и каждый шаг дается им с болью. Кому теперь нужны романтические девушки? Сейчас нужно читать «COSMOPOLITAN», книги-справочники о том, как жить и умереть на Рублевке... Современным девушкам нужно делать все, чтобы заскочить на подножку золотого экспресса, несущегося в Куршевель и далее со всеми, описанными в светских хрониках, остановками. К сожалению, уверена, дела обстоят именно так.

- Как вы считаете, что важнее - карьера или дети?

- Каждый должен сам решать. У меня нет карьеры. Я всего лишь много работаю, чтобы заработать денег на содержание детей, их учебу, теннис, дорогих врачей, грядущие институты и прочее. Уезжаю на съемки, как шахтер, который уходит в забой. Биологический отец моих мальчиков все меньше интересуется их жизнью. Так что в моем случае вопрос самореализации не стоит. Стоит вопрос самосохранения.

- Вы были соведущей программы «Клуб разведенных жен». Как вы считаете, какие «плюсы» и «минусы» у гражданского брака?

- На самом деле эту затею придумали мужчины для того, чтобы избегать ответственности. Вообще, с мужчинами творится что-то не то. Во всем виноваты проклятые DOLCE&GABBANA. Повальное увлечение гламуром выкосило целое поколение мужчин. Они все боятся ответственности. Это так скучно!

- Жанна, все мужики действительно сво...?

- Не все. Есть вполне себе очень даже ничего. Пользуясь случаем, заявляю, что не имею с моей героиней ничего общего, кроме, пожалуй, тела.

- А вы верите в вечную любовь?

- Вечной бывает лишь иголка для примуса. Ну и еще некоторые мелкие, незначительные предметы. Молодой Юрий Антонов пел, что «любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней». Это чистая правда, к сожалению...