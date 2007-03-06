Антон Макарский – «О тебе…»

Макарский занял на нашей эстраде странноватую нишу: дамский угодник, пиарящий свой роман с собственной женой Викторией Морозовой с таким усердием, от которого у несентиментальных людей сводит зубы; постоянный уча­стник телепередач, о собственном репертуаре которого зритель имеет весьма смутное представление. Известность Антону принесла теноровая партия в хите «Belle» из мюзикла «Notre Dame De Paris» - на фоне партнеров его голос действительно выделялся чистотой и обнадеживал относительно светлого будущего артиста. Потом он на высоком профессиональном уровне спел неизбежные «Вечную любовь» и «Tombe La Neige». Потом приступил к записи дебютного сольного альбома, в котором преобладали не эстрадные стандарты, а новые произведения, написанные специально для Антона Макарского. Было это в 2003 году; альбом тогда не был закончен. Совершив продолжительный рейд по телеэкранам и пофотографировавшись с супругой в красивых интерьерах для таблоидов о жизни знаменитостей, Антон Макарский все же вернулся к дебютной пластинке, доделал и выпустил ее. Открывает альбом «О тебе...» перепевка знаменитого хита «Вечная любовь» из кинофильма «Те­геран-43». Но надежды слушателя на час сладостных кавер-версий тут же обламываются. Других ремейков диск не содержит, его трек-лист составляют песни авторства Ирины Дубцовой, Николая Крупатина, Павла Жагуна и Сергея Трофимова. Неоднородность композиторского состава совершенно не повлияла на жанровое разнообразие содержащихся на пластинке композиций. Макарский не проявляет ни малейшего желания хотя бы минимально отклониться от своей генеральной стилистической линии, пролегающей между романсами и помпезной, но унылой ретро-эстрадой. В отличие от стандартов песни Дубцовой и Ко не позволяют слушателю оценить достоинства голоса Антона - из-за катастрофического отсутствия запоминающихся треков. А единственный более или менее темповый трек - «Пора» Сергея Трофимова - выглядит попавшим в альбом по ошибке.