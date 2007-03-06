В нашей стране трудно найти человека, который не видел бы такие шедевры мировой кинематографии, как «В джазе только девушки», «Крестный отец», «Кабаре», «Моя прекрасная леди» и т.д. Благодаря группе «Доктор Ватсон» знакомые всем мелодии из любимых кинофильмов звучат теперь не только с экрана, но и со сцены. Музыканты перепели множество песен из отечественных фильмов, а теперь взялись и за зарубежный кинематограф. «Музыкальные шедевры мирового кино» - так будет называться новый проект группы, который она представит в рамках традиционной премии «КиноВатсон» в Государственном Кремлевском дворце 9 марта. За пять лет своего существования премия «КиноВатсон» доказала, насколько любим и популярен жанр киномузыки у нас в стране, а также дала возможность отметить и наградить выдающихся представителей этого жанра. Возрастающая популярность ежегодного шоу, посвященного единственной в своем роде кинопремии, показала, что песни и музыка из кинофильмов являются целым пластом культуры. Красочное действо, которое пройдет на кремлев­-

ской сцене, как всегда превратится для зрителей в большой праздник музыки. Участники «Доктора Ватсона» подготовили программу, составленную из произведений Джорджа Гершвина, Фрэнсиса Лея, Гленна Миллера, Нино Рота, Мишеля Леграна, Элвиса Пресли и др. В программе прозвучат более двух десятков музыкальных номеров из кинофильмов «История любви», «Шер­бургские зонтики», «Белоснежка и семь гномов», «В джазе только девушки», «Крестный отец», «Кабаре», «Мужчина и женщина» и др. Кроме «Док­тора Ватсона» в концерте примут участие Лариса Долина, Николай Бас­ков, Лолита Милявская, Тамара Гверд­цители, шансонье Боба Грек, Александр Пес­ков, Вла­димир Прес­ня­ков-старший, Стелла Джанни, Алена Свири­дова, Со­со Павлиашвили, Сер­гей Минаев, Владимир Мар­кин, Юлия Началова, Алек­сей Глызин, Антон Ма­кар­ский, Лада Дэнс и другие, а также группы «Звездный экспресс», «Степ-­компания» и Боль­шой эстрадно-сим­фони­ческий оркестр МВД Рос­сии.