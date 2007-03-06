«Доктор Ватсон»
Государственный Кремлевский дворец, 9 марта
№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Евгения ЧАЙКИНА, InterMedia ]
В нашей стране трудно найти человека, который не видел бы такие шедевры мировой кинематографии, как «В джазе только девушки», «Крестный отец», «Кабаре», «Моя прекрасная леди» и т.д. Благодаря группе «Доктор Ватсон» знакомые всем мелодии из любимых кинофильмов звучат теперь не только с экрана, но и со сцены. Музыканты перепели множество песен из отечественных фильмов, а теперь взялись и за зарубежный кинематограф. «Музыкальные шедевры мирового кино» - так будет называться новый проект группы, который она представит в рамках традиционной премии «КиноВатсон» в Государственном Кремлевском дворце 9 марта. За пять лет своего существования премия «КиноВатсон» доказала, насколько любим и популярен жанр киномузыки у нас в стране, а также дала возможность отметить и наградить выдающихся представителей этого жанра. Возрастающая популярность ежегодного шоу, посвященного единственной в своем роде кинопремии, показала, что песни и музыка из кинофильмов являются целым пластом культуры. Красочное действо, которое пройдет на кремлев-
ской сцене, как всегда превратится для зрителей в большой праздник музыки. Участники «Доктора Ватсона» подготовили программу, составленную из произведений Джорджа Гершвина, Фрэнсиса Лея, Гленна Миллера, Нино Рота, Мишеля Леграна, Элвиса Пресли и др. В программе прозвучат более двух десятков музыкальных номеров из кинофильмов «История любви», «Шербургские зонтики», «Белоснежка и семь гномов», «В джазе только девушки», «Крестный отец», «Кабаре», «Мужчина и женщина» и др. Кроме «Доктора Ватсона» в концерте примут участие Лариса Долина, Николай Басков, Лолита Милявская, Тамара Гвердцители, шансонье Боба Грек, Александр Песков, Владимир Пресняков-старший, Стелла Джанни, Алена Свиридова, Сосо Павлиашвили, Сергей Минаев, Владимир Маркин, Юлия Началова, Алексей Глызин, Антон Макарский, Лада Дэнс и другие, а также группы «Звездный экспресс», «Степ-компания» и Большой эстрадно-симфонический оркестр МВД России.
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