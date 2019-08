Иногда они возвращаются, или жизнь без лидера

Один из самых ярких примеров того, что незаменимых нет, - авст­ралийская группа AC/DC. Когда в 1980 году от алкоголя умер вокалист Бонн Скотт, коллектив не распался, а просто нашел себе нового певца. Им стал вокалист Geordie Брайан Джонсон, с которым AC/DC успешно выступают и поныне. А вот когда в том же 1980 году и тоже от сверхдозы алкоголя скончался барабанщик британской группы Led Zeppelin Джон Бонем, остальные музыканты решили не искать нового ударника, потому что Led Zeppelin уже не будет прежним, и предпочли распустить команду и начать сольные карьеры. До сих пор - более двух с половиной десятков лет! - поклонники группы требуют воссоединения, предлагая на место покойного Бонема его сына Джейсона, который стучит на барабанах в собственной группе Damnocracy. Словно услышав мольбы фанатов, музыканты Led Zeppelin сыграли пару концертов с сыном своего покойного барабанщика - в 1988 году на 40-летии лейбла Atlantic Records и в 1995 году во время включения их имен в Зал славы рок-н-ролла. Однако этим все и ограничилось.

Одной из самых трагичных смертей в истории музыки остается кончина от СПИДа Фредди Меркьюри из Queen в ноябре 1991 года. Оставшиеся без вокалиста Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон сначала выпустили все неизданные старые записи Фредди на альбоме «Made In Heaven» (1995), затем занялись сольными карьерами, но потом снова вернулись к идее воссоздания группы и поставили к микрофону Пола Роджерса, бывшего вокалиста групп Free и Bad Company. С ним они провели успешный всемирный тур «Return Of The Champions» в 2005 году и выпустили одноименный конце­ртный диск. Теперь окрыленный успехом рок-коллектив заявил, что планирует записать и выпустить новый альбом. Однако остается под вопросом участие в проекте басиста Джона Дикона, автора таких хитов, как «I Want To Break Free» и «Another One Bites The Dust», который решил вообще уйти из музыки.

Команда Depeche Mode едва не закончила свою карьеру после выпуска дебютного диска «Speak & Spell» в 1981 году. Дело в том, что 9 из 11 песен для него написал Винс Кларк, который после релиза расстался с коллегами по коллективу. Многие тогда предрекали «депешам» скорую гибель, но этого, к счастью, не случилось - все песни для следующего диска «A Broken Frame» (1982) написал Мартин Гор. А Кларк организовал сначала Yaz, потом - Assembly и наконец Erasure, с которым добился не меньших успехов, чем с Depeche Mode.

Другой культовой группой, которая не захотела смириться с уходом своего лидера, стала американская команда Doors. В 1971 году, спустя два года после смерти Джима Моррисона, коллектив распался. Барабанщик Джон Денсмор начал писать музыку для театральных постановок и других музыкальных проектов, а клавишник Рэй Манзарек и гитарист Робби Кригер решили в конце XX века воссоздать коллектив, чтобы заработать денег на былой славе. Денсмор подал в суд и сначала добился запрета использовать название Doors, а в прошлом году - и любое сходное с этим названием имя. Теперь проект Манзарека и Кригера называется Riders On The Storm.

Еще одна легендарная группа - Nirvana - прекратила свое существование в апреле 1994 года, когда ее лидер Курт Кобейн застрелился из ружья в собственном доме. Двое оставшихся музыкантов - Крист Новоселик и Дейв Грол - начали сольные карьеры. Новоселик создал группы Sweet 75 и Eyes Adrift, а Грол - Foo Fighters. Кстати, из всех вышеперечисленных коллективов только группа Nirvana удостоилась «Грэмми». Награда была вручена музыкантам уже после смерти Кобейна, в 1995 году, в номинации «Лучшее альтернативное исполнение» за альбом «MTV Unplugged In New York».

Ни за что не хочет распадаться австралийская группа INXS, сформированная в Сиднее в 1977 году. И это несмотря на то, что ее вокалист Майкл Хатченс покончил с собой уже 10 лет назад, в ноябре 1997 года. В июне 2004 года музыканты INXS объявили о всемирном телеконкурсе на вакантное места фронтмена. Конкурс завершился лишь в сентябре 2005 года - в нем победил 31-летний канадец Джей Ди Фортуне, который сначала отправился с группой в тур, а потом выпустил в ноябре 2005 года новый альбом «Switch».

Есть еще две старые группы, музыканты которых продолжают гастролировать без своих вокалистов. Это - T.Rex, оставшаяся без умершего в сентябре 1977 года Марка Болана, и Thin Lizzy, чей лидер Фил Лайнотт скончался в январе 1986 года. Но давать концерты эти команды предпочитают в странах бывшего соцблока, в том числе и в России, где, например, приезд певца Робина Гибба в Москву в марте 2005 года рекламировался на афишах как концерт группы Bee Gees, официально прекратившей свою историю за два года до этого.