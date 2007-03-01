«Машина времени» против Бориса Моисеева

2 марта в Государственном Кремлевском дворце выступит немецкая группа Scorpions. За более чем 40 лет своего существования классики хард­рока неоднократно приезжали в Россию, к которой питают необыкновенную любовь: какой еще коллектив может по­хвастаться тем, что выписывал Михаилу Горбачеву чек на «нужды перестройки» и пел свой хит «Wind Of Change» на русском языке! Советские граждане отвечали «скорпам» взаимностью, постигая в 80-­х «науку страсти нежной» под медляк «Still Loving You». Эти песни точно прозвучат под сводами ГКД 2 марта, причем «Ветер перемен» будет исполнен по-английски (русскоязычный вариант, признаемся честно, получился не для слабонервных). Нужно отметить, что из команд, которых в России любят сильнее, чем на Западе, Scorpions – одна из самых качественных: несмотря на то, что главные их успехи позади, голос Клауса Майне по-прежнему даст фору многим молодым.

Молодые, кстати, в тот же день соберутся в ДС «Лужники» на «Бабий бунт». В сборном концерте, организованном «MTV-Россия», примут участие «ВИА Гра», Максим, Жанна Фриске, «Рефлекс», «Ночные снайперы», Си Си Кетч, Елка, Ин-Грид и др., а Надежда Бабкина готовит для шоу номер в стиле рэп (да не отпугнет это известие потенциальных зрителей!).

4 марта Кремль займет Борис Моисеев с новой программой «Леди & джентльмены». Моисеева ходят не слушать (он певец непоющий, чего и не скрывает), а смотреть: его концертные шоу изобилуют яркими номерами, сложными костюмами и запоминающейся хореографией. Борис Моисеев выступит в роли главного героя и режиссера действа, представив как новые, так и давно известные композиции. В концерте, посвященном дню рождения Моисеева, примут участие следующие леди и джентльмены: Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, сестры Толмачевы, Александр Буйнов, Иосиф Кобзон и др., так что хороший вокал зрители тоже услышат, только не из уст именинника.

Поклонники более затейливых вокальных данных с 6 по 8 марта соберутся в КЗ «Космос» – Витас представит премьеру шоу «Возвращение домой». «Светлую премьеру», уточняют афиши концертов, провоцируя ухмылки у недоброжелателей Витаса. Этот артист вообще вызывает у зрителей противоречивые чувства: одни уверяют, что его голос исцеляет хворых и дает надежду на будущее разочарованным; другие говорят, что петь Витас вообще не умеет, а его успех – исключительно плод пиар-­усилий его продюсера. В общем, у вас есть возможность сходить в «Космос» и самостоятельно проверить, кто тут прав.

Еще один голосистый артист – Демис Руссос – выступит 7 марта в ГКД. Шоу «Сувенир для любимой» не таит никаких сюрпризов – греческий соловей в отставке споет свои многочисленные хиты из 70­х. Несмотря на возраст исполнителя, что-то подсказывает нам, что зритель услышит эти песни в каноническом виде. То есть публика получит то, что хочет, и все останутся довольны.