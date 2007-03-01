«Машина времени» против Бориса Моисеева

Молодые, кстати, в тот же день соберутся в ДС «Лужники» на «Бабий бунт». В сборном концерте, организованном «MTV-Россия», примут участие «ВИА Гра», Максим, Жанна Фриске, «Рефлекс», «Ночные снайперы», Си Си Кетч, Елка, Ин-Грид и др., а Надежда Бабкина готовит для шоу номер в стиле рэп (да не отпугнет это известие потенциальных зрителей!).
4 марта Кремль займет Борис Моисеев с новой программой «Леди & джентльмены». Моисеева ходят не слушать (он певец непоющий, чего и не скрывает), а смотреть: его концертные шоу изобилуют яркими номерами, сложными костюмами и запоминающейся хореографией. Борис Моисеев выступит в роли главного героя и режиссера действа, представив как новые, так и давно известные композиции. В концерте, посвященном дню рождения Моисеева, примут участие следующие леди и джентльмены: Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, сестры Толмачевы, Александр Буйнов, Иосиф Кобзон и др., так что хороший вокал зрители тоже услышат, только не из уст именинника.
Поклонники более затейливых вокальных данных с 6 по 8 марта соберутся в КЗ «Космос» – Витас представит премьеру шоу «Возвращение домой». «Светлую премьеру», уточняют афиши концертов, провоцируя ухмылки у недоброжелателей Витаса. Этот артист вообще вызывает у зрителей противоречивые чувства: одни уверяют, что его голос исцеляет хворых и дает надежду на будущее разочарованным; другие говорят, что петь Витас вообще не умеет, а его успех – исключительно плод пиар-усилий его продюсера. В общем, у вас есть возможность сходить в «Космос» и самостоятельно проверить, кто тут прав.
Еще один голосистый артист – Демис Руссос – выступит 7 марта в ГКД. Шоу «Сувенир для любимой» не таит никаких сюрпризов – греческий соловей в отставке споет свои многочисленные хиты из 70х. Несмотря на возраст исполнителя, что-то подсказывает нам, что зритель услышит эти песни в каноническом виде. То есть публика получит то, что хочет, и все останутся довольны.
Легендарная группа «Машина времени» тоже постарается доказать наличие пороха в пороховницах. 7 марта в «Олимпийском» «машинисты» представят свой новый альбом «Time Machine» – тот самый, что был записан на «битловской» студии Abbey Road в Лондоне. Судя по просочившимся фрагментам пластинки, «Машина времени» находится в отличной форме без всяких скидок на свой почтенный возраст. Конечно, в «Олимпийском» прозвучат и песни с грифом «Greatest Hits», но будет ошибкой идти на этот концерт только ностальгии ради. К новым композициям Макаревича и Ко тоже стоит прислушаться.