Ивар Калныньш опять холостой?

И вар Калныньш: Сегодня я не женат. Отдыхаю после трех попыток. Официальный брак – вещь хорошая, но ведь есть еще и гражданский. Мне нравится находить что-то новое. Ни женщины, ни мужчины не хотят приходить вечером домой и годами смотреть друг на друга. Хочется другой жизни — для себя, поэтому семья рушится. Что бы мы ни говорили, неверность — вот главная причина всех разводов. Маленькая квартира, зарплата или профессия здесь ни при чем. От меня женщины всегда уходили из-за ревности. Как только на моем горизонте появлялась другая подружка… Хотя мне нравится жить в семье. Но только тогда, когда там нет ревности, контроля и допросов типа «где был?». Меня это жутко раздражает. Я и сам по отношению к женщине не террорист и не собственник. И муж, и жена в равной степени должны чувствовать свободу. И я никогда не бросал женщин. Это они меня бросали.