//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Неглупые мужики

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ ]

Неглупые мужики
Стать дедушкой Шахрин всегда готов

  - На сцене вам комфортнее, чем в студии?

 – Да, на сцене я себя чувствую гораздо увереннее. В студии иногда не хватает индивидуального мастерст­ва, музыкальной и технической образованности. Порой пытаешься что-то записать, а откровенно не получается. Концерт же для меня – абсолютно управляемый процесс, а сцена – естест­венная среда обитания. Я себя чувствую там как рыба в воде.
 
 – Вы следите за хит-парадами?
 
 – Ну если только на гастролях. Дома я радио не слушаю, телевизор не смотрю: на даче за городом не берет ни ТВ, ни радио – я с полки музыку слушаю и с полки фильмы смотрю. А вот только что мы были на одной радиостанции, где нужно было откомментировать хит-парад. Не зря провел день – повысил свою эрудицию, услышав 20 новых песен.
 
 – А о том, что ваша новая песня стала популярной, вы узнаете по приему ее на концертах?
 
 – Ну, конечно. А насчет чужих у меня другой критерий: я езжу по стране, вижу афиши и думаю – ага, значит, это уже артист, у него есть концертная программа, и на него ходит зритель.
 
 – Когда вы пишете новую песню, вы можете предсказать ее успех?
 
 – Обычно с точностью до наоборот. Все песни, которые мне кажутся хитами, как правило, остаются незамеченными, а выстреливают совершенно другие. Сейчас хорошо пошла «За годом год» – она мне казалась милой и хорошей песней, но не более того. Я ставил на «Не мечтали» и «Снился мне Аль Пачино» – и ни фига.
 
 – Чем закончилась ваша пикировка с Юрием Шевчуком?
 
 – Тьфу-тьфу-­тьфу, мы руку друг другу подаем, общаемся. Да и пикировка была абсолютно незлобная. Каждый имеет право на свое мнение, вот мы его и высказали, не позволив сказать что-нибудь такое, чего нельзя простить. Это говорит о том, что с обеих сторон спора собрались неглупые мужики.
 
 – Вы помогаете молодым группам. Про кого из них вы можете сказать, что это было не зря?
 
 – Фестиваль «Старый Новый рок», где я являюсь председателем оргкомитета, – уже не зря. Он ориентирован на молодые группы, 250–300 команд присылают свои фонограммы и получают шанс попасть в число
30–40 выступающих. Если называть конкретные имена, то я рад, что помогли группе «Сансара». Меня очень радует то, что с ними сейчас происходит, насколько выросла эта группа, насколько стала заметной и самобытной. В свое время мы помогали группе «Птица Зу», а сейчас ее лидер Юрка Цалер – незаменимый человек в «Мумий Тролле». Но, если честно, по-настоящему интересных артистов появляется чрезвычайно мало.
 
 – Рок-музыка в кризисе?
 
 – Не буду спорить. Она в кризисе не только в России. За границей то же самое. Ну раскручивают каждый год десяток новых имен, но я не скажу, чтобы я для себя открыл что-то, от чего мурашки по коже пошли. Хотя для молодых зрителей то, что для меня является чем-то вторичным, кажется новой музыкой. Они же не слышали оригинала.
 
 – Чем занимаются ваши дочери?
 
 – Младшая заканчивает институт и пишет дипломную работу на тему «Идеальный арт-отель»: это такой фантастический проект – отель для артистов всех жанров. Даша подготовила огромное количество анкет, раздает всем приезжающим в Екатеринбург артистам… Старшая дочь стала арт-директором в новом клубе «КГБ (Клуб гитаристов и барабанщиков)». Очень милое небольшое заведение. Так неожиданно для меня получилось, что в каком-то смысле дети пошли по моим стопам – не на сцену, но рядом. Я понимаю, что Юлька как арт-директор этого клуба абсолютно на своем месте. Если она позвонит любому музыканту или его директору и скажет: «Здравст­вуйте, я Юля Шахрина», с ней, по крайней мере, поговорят и не будут раскидывать пальцы веером. Клубик маленький, больших гонораров не предлагает, но мы хотим там делать всякие неожиданные программы,   ток-шоу, творческие встречи, как это раньше называлось.
 
 – Дедушкой вас не планируют сделать?
 
 – То нам неведомо. Пока незаметно (улыбается). Но морально я к этому готов. Меня появление внуков нисколько не напугает и тем более не огорчит. У Дашки, кстати, запланирована на конец лета свадьба.
 
 – В свободное от гастролей время вы ведете жизнь «нормального» человека или у вас какие-то экзотические увлечения?
 
 – По крайней мере, это очень похоже на жизнь нормального человека. Я на даче чищу снег, колю дрова, занимаюсь простыми бытовыми вещами, благоуст­ройством дома: приколачиваю, пилю, сверлю. Если коробку дома мне сделали, то всю строительную мелочь я делаю сам. У меня же все-таки есть строительное образование и опыт.
 
 – О чем вы мечтаете?
 
 – Хочется записать такой альбом, к которому у меня у самого не будет претензий: чтобы и песни получились, и запись, и сыграли бы все в удовольствие. Меня никогда не устраивает полностью то, что мы выпускаем. Если говорить о бытовых вещах, хочется, чтобы у девчонок судьба удалась, чтобы были хорошие мужья, чтобы внуки меня радовали. У нас очень хорошая дружная семья, и хочется, чтобы эта атмосфера не развалилась, осталась и после нас. Чтобы в небольшом, но уютном доме, который мы построили, и наши внуки пожили. И про страну есть мечта – чтобы к нашим старикам вернулось чувство собственного достоинства, чтобы они, как их французские и немецкие ровесники, ездили по всему миру и имели достойную старость.
 
 – Жаль только, жить в эту пору прекрасную…
 
 – Да, но почему хотя бы не помечтать об этом?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Политика

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату в переговорах по Украине не существует. По словам главы государства, следует поддерживать то, о чём они договорились изначально.

//В мире

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//Политика

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

//Происшествия

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

//Общество

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию.

//Новости партнеров

//Хайтек

В системе Google произошёл массовый сбой

В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

//В мире

Нетаньяху объяснил поведение жены

Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записала видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

//Новости СМИ2

//Общество

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

//Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

//Спорт

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва).

//Общество

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

"Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации", - написал на своей странице в Fаcebook известный журналист Андрей Караулов.

//Политика

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

//Происшествия

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

//В мире

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

//Происшествия

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова.

//Шоу-бизнес

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой.

//В мире

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

//Шоу-бизнес

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
2

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
3

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах
4

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
5

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры