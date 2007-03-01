– Да, на сцене я себя чувствую гораздо увереннее. В студии иногда не хватает индивидуального мастерст­ва, музыкальной и технической образованности. Порой пытаешься что-то записать, а откровенно не получается. Концерт же для меня – абсолютно управляемый процесс, а сцена – естест­венная среда обитания. Я себя чувствую там как рыба в воде.

– Вы следите за хит-парадами?

– Ну если только на гастролях. Дома я радио не слушаю, телевизор не смотрю: на даче за городом не берет ни ТВ, ни радио – я с полки музыку слушаю и с полки фильмы смотрю. А вот только что мы были на одной радиостанции, где нужно было откомментировать хит-парад. Не зря провел день – повысил свою эрудицию, услышав 20 новых песен.

– А о том, что ваша новая песня стала популярной, вы узнаете по приему ее на концертах?

– Ну, конечно. А насчет чужих у меня другой критерий: я езжу по стране, вижу афиши и думаю – ага, значит, это уже артист, у него есть концертная программа, и на него ходит зритель.

– Когда вы пишете новую песню, вы можете предсказать ее успех?

– Обычно с точностью до наоборот. Все песни, которые мне кажутся хитами, как правило, остаются незамеченными, а выстреливают совершенно другие. Сейчас хорошо пошла «За годом год» – она мне казалась милой и хорошей песней, но не более того. Я ставил на «Не мечтали» и «Снился мне Аль Пачино» – и ни фига.

– Чем закончилась ваша пикировка с Юрием Шевчуком?





– Тьфу-тьфу-­тьфу, мы руку друг другу подаем, общаемся. Да и пикировка была абсолютно незлобная. Каждый имеет право на свое мнение, вот мы его и высказали, не позволив сказать что-нибудь такое, чего нельзя простить. Это говорит о том, что с обеих сторон спора собрались неглупые мужики.

– Вы помогаете молодым группам. Про кого из них вы можете сказать, что это было не зря?

– Фестиваль «Старый Новый рок», где я являюсь председателем оргкомитета, – уже не зря. Он ориентирован на молодые группы, 250–300 команд присылают свои фонограммы и получают шанс попасть в число

30–40 выступающих. Если называть конкретные имена, то я рад, что помогли группе «Сансара». Меня очень радует то, что с ними сейчас происходит, насколько выросла эта группа, насколько стала заметной и самобытной. В свое время мы помогали группе «Птица Зу», а сейчас ее лидер Юрка Цалер – незаменимый человек в «Мумий Тролле». Но, если честно, по-настоящему интересных артистов появляется чрезвычайно мало.

– Рок-музыка в кризисе?

– Не буду спорить. Она в кризисе не только в России. За границей то же самое. Ну раскручивают каждый год десяток новых имен, но я не скажу, чтобы я для себя открыл что-то, от чего мурашки по коже пошли. Хотя для молодых зрителей то, что для меня является чем-то вторичным, кажется новой музыкой. Они же не слышали оригинала.

– Чем занимаются ваши дочери?

– Младшая заканчивает институт и пишет дипломную работу на тему «Идеальный арт-отель»: это такой фантастический проект – отель для артистов всех жанров. Даша подготовила огромное количество анкет, раздает всем приезжающим в Екатеринбург артистам… Старшая дочь стала арт-директором в новом клубе «КГБ (Клуб гитаристов и барабанщиков)». Очень милое небольшое заведение. Так неожиданно для меня получилось, что в каком-то смысле дети пошли по моим стопам – не на сцену, но рядом. Я понимаю, что Юлька как арт-директор этого клуба абсолютно на своем месте. Если она позвонит любому музыканту или его директору и скажет: «Здравст­вуйте, я Юля Шахрина», с ней, по крайней мере, поговорят и не будут раскидывать пальцы веером. Клубик маленький, больших гонораров не предлагает, но мы хотим там делать всякие неожиданные программы, ток-шоу, творческие встречи, как это раньше называлось.

– Дедушкой вас не планируют сделать?

– То нам неведомо. Пока незаметно (улыбается). Но морально я к этому готов. Меня появление внуков нисколько не напугает и тем более не огорчит. У Дашки, кстати, запланирована на конец лета свадьба.

– В свободное от гастролей время вы ведете жизнь «нормального» человека или у вас какие-то экзотические увлечения?

– По крайней мере, это очень похоже на жизнь нормального человека. Я на даче чищу снег, колю дрова, занимаюсь простыми бытовыми вещами, благоуст­ройством дома: приколачиваю, пилю, сверлю. Если коробку дома мне сделали, то всю строительную мелочь я делаю сам. У меня же все-таки есть строительное образование и опыт.

– О чем вы мечтаете?

– Хочется записать такой альбом, к которому у меня у самого не будет претензий: чтобы и песни получились, и запись, и сыграли бы все в удовольствие. Меня никогда не устраивает полностью то, что мы выпускаем. Если говорить о бытовых вещах, хочется, чтобы у девчонок судьба удалась, чтобы были хорошие мужья, чтобы внуки меня радовали. У нас очень хорошая дружная семья, и хочется, чтобы эта атмосфера не развалилась, осталась и после нас. Чтобы в небольшом, но уютном доме, который мы построили, и наши внуки пожили. И про страну есть мечта – чтобы к нашим старикам вернулось чувство собственного достоинства, чтобы они, как их французские и немецкие ровесники, ездили по всему миру и имели достойную старость.

– Жаль только, жить в эту пору прекрасную…