Игры смешного разума
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Новая программа СТС «Игры разума» - очередной плод творчества продюсера Александра Цекало. Как обычно, к производству шоу привлечено большое количество средней гениальности артистов, вошедших в клубно-телевизионную номенклатуру - вроде «Квартета И» и пр. На помощь им привлекаются «звезды» - Андрей Чижов, Владимир Турчинский и Алла Довлатова.
Создатели программы «Игры разума» на СТС явно хотят сказать новое слово в телевизионном юморе. Вопрос в том, понравится ли подобный юмор продвинутым зрителям «первого развлекательного».
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