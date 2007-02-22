Игры смешного разума

Новая программа СТС «Игры разума» - очередной плод творчества продюсера Александра Цекало. Как обычно, к производству шоу привлечено большое количество средней гениальности артистов, вошедших в клубно-телевизионную номенклатуру - вроде «Квартета И» и пр. На помощь им привлекаются «звезды» - Андрей Чижов, Владимир Турчинский и Алла Довлатова.

Создатели программы «Игры разума» на СТС явно хотят сказать новое слово в телевизионном юморе. Вопрос в том, понравится ли подобный юмор продвинутым зрителям «первого развлекательного».