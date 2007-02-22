Сын Арины Шараповой «уходит» Кожухова?

Михаил Кожухов никак не может найти общий язык с Данилой Шараповым, сыном знаменитой ведущей Арины Шараповой. 25-летний отпрыск звезды является генеральным продюсером компании «ВС-продакшн», которая производит несколько программ для канала «Россия», включая и «Вокруг света». Михаил Кожухов был назначен главным редактором продюсерского центра, но так и не смог найти язык со своим старшим по должности, но младшим по возрасту коллегой. Михаил пока не решил, чем будет заниматься после ухода из программы, но твердо знает, что не будет больше так много путешествовать.