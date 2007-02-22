Елена Ханга покидает резерв
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Руководство НТВ ломает голову, что делать с Еленой Ханга. Около года она находится в так называемом резерве - в апреле у нее заканчивается договор с телеканалом, и продюсеры должны решить, что предложить экс-ведущей ток-шоу «Принцип домино». «Истребительница блондинок» славится своим непростым характером, все ее соведущие (от Елены Ищеевой до Даны Борисовой) покидали программу не по своей воле.
«Принцип домино» закрыли из-за низких рейтингов, а на ее месте запустили «Две правды». Елена Ханга предприняла попытку снять собственную программу, но ее пилот провалился. Теперь теленачальникам надо сделать нелегкий выбор - расстаться с ведущей или все же открыть под нее проект.
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