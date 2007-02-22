Музыкальные коллективы ведут отсчет своей истории с разных знаменательных дат – с момента знакомства основателей группы, с первого концерта, с окончания записи дебютного альбома… «Пикник» свое летоисчисление ведет с года выхода в свет его первого магнитоальбома «Дым», а посему в 2007 году команда празднует свое 25-летие.

Юбилейный тур «XXV» в самом разгаре, но в Москве, сделав поправку на особый столичный статус, Эдмунд Шклярский и Ко покажут программу, немного отличающуюся от той, что группа исполняет в турне. Никогда в отличие от многих своих коллег по цеху не считающий, что рок­концерт и шоу – вещи несовместимые, «Пикник» в Лужниках развернется в соответствии с масштабами площадки. Придающие одинаково равное значение собственно музыке и ее сценическому сопровождению, музыканты намерены «поэкспериментировать со звуком и визуальным рядом».

Воплощению смелых экспериментов в жизнь поспособствуют гигантские сценические декорации, приобретенная специально к юбилею проекционная установка, благодаря которой полноправным участником программы станет некий загадочный глаз. А также большое количество пиротехники для «захватывающего огненного шоу», приглашенные артисты, которых обязали появиться из-за кулис не иначе как на ходулях, и, конечно, уже знакомые поклонникам «Пикника» древнеегипетский инструмент, шаманские танцы и т.д.

Сет-лист «лужниковского» концерта, скорее всего, не претерпит существенных изменений, разве что к обязательным хитам – «Египтянин», «Иероглиф», «Королевство кривых», «Фиолетово-черный» и др. добавятся несколько композиций с готовящегося к выходу диска «Мракобесие и джаз». И на этом сюрпризы не закончатся. Какими песнями поздравят юбиляров гости (группы «Агата Кристи», «Би­-2», «Кипелов» и «Кукрыниксы»), станет известно лишь 24 февраля.