Евгений Гришковец и «Бигуди» – «Секунда»

Где бы вы ни застали Гришковца, он всегда занимается одним и тем же делом. И на телеканале СТС, и с театральной сцены, и даже со страниц его книг звучит (зримо или мысленно) этот глуховатый голос с извиняющимися интонациями.

Гришковец учит радоваться первому снегу и Новому году, дает несложные рецепты улучшения настроения и недоумевает, почему она не позвонила… Это воспевание житейских мелочей человек­-жанр сумел перенести даже в музыку. Его совместный клубный проект с группой «Бигуди» поначалу слушали никак не из-за мелодий, служивших необязательным фоном для не таких уж неожиданных, а вполне порой тривиальных откровений Евгения. Вышло два альбома, ряд интермедий с которых (например, «Настроение улучшилось») даже стали радиохитами. Потом «Бигуди» выпустили пластинку без Гришковца, не забыв наклеить на обложку стикер с соответствующим предупреждением: вместо того чтобы внимать музыке, слушатель задумался, а что бы пробормотал на этом фоне наш стесняющийся, но харизматичный интеллигент.

Третий альбом «Секунда» («СНЕГИРИ») ценен тем, что здесь Гришковец делает не то, что обычно. На пластинке так велика концентрация музыки, что текстовые миниатюры Гришковца уходят на второй план.

Красивые женские бэк­вокалы, мощные аранжировки лидера «Бигудей» Макса Сергеева, приглашенный на одну песню вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс – все это завораживает куда сильнее, чем «классический» Гришковец.

В смысл его текстов впервые на нашей памяти лень вслушиваться, они где­то там журчат и, пролетая мимо ушей, кажутся одним из равноправных музыкальных инструментов. Для альбома это даже хорошо, потому что неожиданно и свежо.

Кстати, сам Гришковец ничуть не противоречит новым настроениям. Еще на второй пластинке клявшийся, что никогда не будет петь, потому что не умеет, Евгений нарушил зарок и еще как запел в припеве заглавной композиции. Не как Кауперс, конечно, но тоже недурно.