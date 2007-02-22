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Музыка их повязала

Группа «Мираж»: хроника скандалов

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Музыка их повязала
Наталья Гулькина – «золотой голос» группы «Мираж»
1986

Композитор Андрей Литягин самостоятельно записал фонограмму первого альбома - пока без голоса. Для записи вокальных партий была приглашена студентка консерватории Маргарита Суханкина, еще несколько вещей спела Наталья Гулькина.

1987

Кассета с альбомом «Звезды нас ждут» распространяется по стране. Группа готовится к концертной деятельности. Суханкина, мечтающая о карьере оперной примадонны, отказывается участвовать в гастролях. В сценический состав приглашаются Наталья Гулькина и Светлана Разина.

1988

Удивленные зрители пишут в газеты: на концертах «Мираж» поет под фонограмму. Кроме того, коллектив умудряется одновременно выступать в разных городах. Литягин простодушно объясняет: публика хочет слышать песни «Миража», и какая разница, кто будет петь под полюбившуюся стране фанеру. К тому же записавшая материал певица якобы нехороша собой, а на концертах под ее голос открывает рот непоющая, зато симпатичная девушка. Впоследствии эту схему с непохожими друг на друга двойниками разовьет Андрей Разин с клонами «Ласкового мая». Из «Миража» уходит Гулькина, на ее место приглашается Наталья Ветлицкая. Тем временем у Литягина готов второй альбом - «Музыка нас связала». Он вновь уговаривает записать вокал Суханкину. Гитарные партии записал Алексей Горбашов, который стал работать и на концертах.

1989

Уходят Ветлицкая и Разина, приходят Ирина Салтыкова (ненадолго) и Татьяна Овсиенко. «Мираж» начинают показывать по ТВ, и у большинства телезрителей песни группы начинают ассоциироваться с Овсиенко (и отчасти с лохматым гитаристом Горбашовым). Остальные экс-солистки тоже при деле: у Разиной группа «Фея», у Гулькиной - «Звезды». Музыка этих проектов тщательно косит «под «Мираж», и тогдашние аудиопираты, недолго думая, продают их альбомы под названиями типа «Мираж-9».

1991

Овсиенко начинает сольную карьеру, впервые запев своим голосом. Солисткой проекта становится Екатерина Болдышева. Впрочем, звездный час коллектива позади: Болдышева и Горбашов иногда дают концерты под старую фанеру, а Литягин почти не проявляет интереса к своему детищу.

1993

Появляется информация о записи третьего альбома «Не в первый раз». Но пластинка так и не увидела свет. В этом же году обворовывают квартиру Горбашова, а басиста Дмитрия Червеца арестовывают за соучастие в ограблениях нескольких музыкальных студий.

1997-1998

Суханкина делает довольно успешную оперную карьеру под именем Маргарита Маруна, но затем уходит из Большого театра.

1999

В ночные клубы потянулась публика, ностальгирующая по 80-м. Андрей Литягин собирает новый состав «Миража» - четырех девушек, для которых старые песни переписываются с подновленным звуком и осовремененными аранжировками. Пришедшая на презентацию Маргарита Суханкина узнает в новой «фанере» свой «старый» голос. И просто раскрывает журналистам некоторые тайны «Миража».

2004

Выходит альбом нового состава «Старое по-новому». На заявления Суханкиной, что там опять звучит ее голос, а за запись старых альбомов она так ничего и не получила, Андрей Литягин хладно­кровно парирует: «Врет». Суханкина наконец-то знакомится с Гулькиной. Две единственные настоящие певицы «Миража» неожиданно для самих себя объединяются в дуэт, чтобы наконец-то исполнить со сцены знаменитые песни, которые записывали полтора десятка лет назад. Литягин и генеральный продюсер ООО «Мираж Мьюзик» Александр Букреев категорически запрещают солист­кам использовать этот репертуар. Несмотря на телефонные угрозы, певицы записывают новую песню «Мираж любви» и устраивают презентацию совместного проекта, где, исполняют, конечно, и некоторые «классические» хиты. Сразу после концерта во дворе своего дома Маргарита Суханкина подвергается нападению неизвестного и получает сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Гулькина рассказывает, что ее тоже подстерегали, но напасть не осмелились, прямо обвиняет в организации покушения Букреева, но затем отказывается от своих слов.

Как ни странно, 1 декабря в «Олимпийском» практически со всеми солистками проходит концерт, посвященный 18-летию «Миража». Выход Гулькиной и Суханкиной становится приятным сюрпризом для публики, хотя Гулькина немилосердно фальшивит, работая вживую. Андрей Литягин заявляет, что этим концертом история «Миража» завершается на веки вечные.

2005-2006

Тем не менее «Мираж» не закрывается, а размножается почкованием. Четыре юных девы становятся «Мираж Junior», Горбашов и Болдышева катаются под названием «Легендарный «Мираж», а Гулькина и Суханкина как «Золотые голоса группы «Мираж» наконец-то получают разрешение на исполнение старых песен и развивают наиболее бурную активность, давая концерты то в ГЦКЗ «Россия», то в КЗ «Мир».

2007

В конце января Литягин выступает с неожиданным заявлением о том, что «Миражом» ныне можно считать только группу, в работе которой участвуют он сам и Наталья Гулькина с Маргаритой Суханкиной. Остальным составам использовать песни с альбомов 1987 и 1989 годов строго воспрещается. «Остальные составы» достают имеющиеся бумаги с подписями, печатями и разрешениями на исполнение этого репертуара. Литягин, Букреев и Горбашов садятся за стол переговоров, но пока ни до чего не договариваются. История «Миража» продолжается...

 

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