На Рен ТВ новые очевидцы
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Ведущий программы «Очевидец» РЕН ТВ Сергей Рост больше не будет показывать любительскую съемку и комментировать киноляпы - руководство телеканала расторгло с ним договор. Причина - низкие рейтинги и фактический развал проекта. С марта на РЕН ТВ взамен закрытой программы начинают выходить две новые: утром по субботам будет выходить «Очевидец представляет: смешное и шокирующее видео». Смешную часть будет вести Эвелина Бледанс, звезда сериала «Проклятый рай», а страшную - Иван Усачев.
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