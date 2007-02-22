На Рен ТВ новые очевидцы

Ведущий программы «Очевидец» РЕН ТВ Сергей Рост больше не будет показывать любительскую съемку и комментировать киноляпы - руководство телеканала расторгло с ним договор. Причина - низкие рейтинги и фактический развал проекта. С марта на РЕН ТВ взамен закрытой программы начинают выходить две новые: утром по субботам будет выходить «Очевидец представляет: смешное и шокирующее видео». Смешную часть будет вести Эвелина Бледанс, звезда сериала «Проклятый рай», а страшную - Иван Усачев.