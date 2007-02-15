Опять Турецкий?
№ 7(41) от 15.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Александр Домогаров: «Не то что не тяготит... Он мой. Придуман почти пять лет назад Михаилом Туманишвили, мной, моими замечательными партнерами, продюсером Таней Воронович. Почему меня должен напрягать Турецкий? Турецкий - это я. Мои глаза и пластика, мои примочки и хохмочки, мои шутки...»
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