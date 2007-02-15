Опять Турецкий?

Александр Домогаров: «Не то что не тяготит... Он мой. Придуман почти пять лет назад Михаилом Туманишвили, мной, моими замечательными партнерами, продюсером Таней Воронович. Почему меня должен напрягать Турецкий? Турецкий - это я. Мои глаза и пластика, мои примочки и хохмочки, мои шутки...»